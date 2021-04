Universität St. Gallen

Digitalweek der ES-HSG mit zehn Onlinesessions

Bild-Infos

Download

Sehr geehrte Medienschaffende

Die Universität St.Gallen führt im dritten Jahr die Digitalweek im Bereich der digitalen Weiterbildung durch. Die zehn kostenlosen Online Sessions beleuchten spezifische Aspekte der Digitalisierung und deren Auswirkungen auf Unternehmen. Sie finden vom 12. bis 16. April 2021 statt.

Im Corona-Jahr konnten dank digitalen Lösungen viele Geschäfts- und Lehrtätigkeiten aufrechterhalten werden, zum Beispiel auch an der Universität St.Gallen und der Executive School der HSG. Grund genug, das Thema in der dritten Auflage der Digital Week der Executive School der Universität St.Gallen nochmals aufzugreifen. Wo gibt es digitalen Fortschritt? Wohin führt uns der digitale Weg und welchen Einfluss hat Digitalisierung in den verschiedenen Branchen? Schlussendlich bleibt auch die Fragestellung, wie können wir unsere digitalen Mittel optimal in unserem Arbeitsalltag einsetzen.

Die dritte Digitalweek der ES-HSG mit insgesamt zehn Onlinesessions vom 12. bis 16. April beleuchtet spezifische Aspekte der Digitalisierung und deren Auswirkungen auf Unternehmen. Dabei werden Forschungseinblicke, Instrumente und «Best Practices» aus erster Hand von ausgewiesenen Experten der Universität St.Gallen vermittelt. Die Online-Sitzungen umfassen eine 20-25-minütige Präsentation und eine anschliessende Live-Fragerunde. Die Teilnahme ist kostenlos. Es ist lediglich eine Registrierung notwendig via https://unisg.link/digital-week.

Das Programm:

12. April 2021, 10 Uhr:

Leveraging Technology for Social Impact with Dr. Rachel Brooks and Inès Burrus

12. April 2021, 15 Uhr:

Gender and Mobility» with Ines Kawgan-Kagan

13. April 2021, 10 Uhr:

Leadership Roles in Security Management with Samir Aliyev

13. April 2021, 15 Uhr:

Secure and private computing? with Prof. Katerina Mitrokotsa

14. April 2021, 11 Uhr:

AI for Project Assessment with Dr. Philipp Ebel

14. April 2021, 15 Uhr:

Creating Images from Text - and other AI-Human co-creativity with Prof. Dr. Siegfried Handschuh

15. April 2021, 10 Uhr:

The “Virtual Career Advisor“– a digital recipe to overcome traditional recruiting with Prof. Dr. Gudrun Sander & Matthias Bommatter

15. April 2021, 15 Uhr:

Human and Machine Team Performance by Design with Chantelle Brandt-Larsen & Laurent Lefouet

16. April 2021, 10 Uhr:

Smart Mobility Revolution driven by …? with Dr. Hanspeter Kleebinder & Lukas Neckermann

16. April 2021, 15 Uhr:

The Future of Health: How Digitalization will Transform our Healthcare Systems with Annette Mönninghoff

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation Universität St.Gallen (HSG) Kommunikation Dufourstrasse 48 CH-9000 St.Gallen Tel.: +41 71 224 22 25 kommunikation@unisg.ch www.unisg.ch www.youtube.com/HSGUniStGallen https://twitter.com/HSGStGallen www.facebook.com/HSGUniStGallen/ www.instagram.com/unistgallen/ HSG Focus - Das Unimagazin für Tablets und Smartphones. Gratis im App Store und auf Google Play. www.hsgfocus.ch ------------------- Newsletter abbestellen, E-Mail-Adresse ändern per E-Mail an kommunikation@unisg.ch Datenschutzhinweis: Ihre Mail-Adressen werden ausschliesslich zum Versand dieses Newsletters verwendet und keinen Drittpersonen zur Verfügung gestellt.