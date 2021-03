Universität St. Gallen

Indiens rückläufige Impfstoff-Exporte – Die Konsequenzen

Bild-Infos

Download

Sehr geehrte Medienschaffende

Der indische Staat und das «Serum Institute of India» hatten sich verpflichtet, 1,1 Milliarden Dosen des Covid-19-Impfstoffs an rund 100 andere Staaten zu liefern. Die Analyse aktueller Daten zeigt, dass Rückzieher bezüglich dieses Versprechens sich bereits auf bedürftige Staaten auswirken, die auf diese Impfstoff-Lieferungen gehofft bzw. damit geplant hatten.

Insbesondere Staaten mit niedriger und mittlerer Wirtschaftsleistung zählen bei der Versorgung mit Covid-19-Impfstoff auf Indien und das Versprechen der Impfstoff-Lieferung. Ein sprunghafter Anstieg der Covid-19-Neuinfektionen in Indien seit Anfang März scheint jedoch ein Umdenken in der Impfstoff-Politik Neu-Delhis bewirkt zu haben. Seitdem zeigen offizielle Aufzeichnungen einen Einbruch der Covid-19-Impfstoffexporte.

Die Impfallianz Gavi mit Sitz in Genf schätze das indische Lieferdefizit per 21. März 2021 bereits auf rund 40 Millionen Dosen. Die Lieferung von 50 Millionen Dosen im Monat April 2021 zweifelt es stark an. Indien kennt wie andere Staaten zwar kein offizielles Exportverbot von Covid-19-Impfstoff, trotzdem werden die Exporte seit März spürbar eingeschränkt.

Ein Stopp bzw. eine weitere signifikante Reduktion der indischen Impfstoffexporte würde die Impfpläne auf der ganzen Welt durcheinanderbringen. Der Impfbeginn vor allem in zahlreichen Staaten Asiens und Afrikas würde sich um mindestens zwei Monate verzögern.

Weitere Informationen finden Sie in der Analyse (Englisch) unter diesem Link.

Kontakt für Rückfragen (Englisch):

Prof. Simon Evenett, Ph.D.

Ordinarius für Internationalen Handel und Wirtschaftsentwicklung

simon.evenett@unisg.ch, +41 71 224 77 97, www.siaw.unisg.ch

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation Universität St.Gallen (HSG) Kommunikation Dufourstrasse 48 CH-9000 St.Gallen Tel.: +41 71 224 22 25 kommunikation@unisg.ch www.unisg.ch www.youtube.com/HSGUniStGallen https://twitter.com/HSGStGallen www.facebook.com/HSGUniStGallen/ www.instagram.com/unistgallen/ HSG Focus - Das Unimagazin für Tablets und Smartphones. Gratis im App Store und auf Google Play. www.hsgfocus.ch ------------------- Newsletter abbestellen, E-Mail-Adresse ändern per E-Mail an kommunikation@unisg.ch Datenschutzhinweis: Ihre Mail-Adressen werden ausschliesslich zum Versand dieses Newsletters verwendet und keinen Drittpersonen zur Verfügung gestellt.