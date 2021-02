Universität St. Gallen

Innovationskraft in der Ostschweiz bündeln

Bild-Infos

Download

Sehr geehrte Medienschaffende

Das Innovationsnetzwerk Ostschweiz (INOS) will Unternehmen durch das Bündeln von Kräften aus Wissenschaft und Praxis in Sachen Innovation unter die Arme greifen. Wie das genau geschieht, berichtet HSG-Forscher und INOS-Geschäftsführer Dr. Lukas Budde in einem neuen Video.

Getragen wird das Projekt, dessen Geschäftsstelle bei der HSG angesiedelt ist, von den Kantonen Glarus, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St.Gallen, Graubünden, Thurgau, dem Zürcher Berggebiet und dem Schweizer Bund.

Kontakt für Rückfragen:

Dr. Lukas Budde, Geschäftsführer INOS

Projektleiter am Institut für Technologiemanagement an der HSG (ITEM-HSG)

lucas.budde@unisg.ch

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation Universität St.Gallen (HSG) Kommunikation Dufourstrasse 48 CH-9000 St.Gallen Tel.: +41 71 224 22 25 kommunikation@unisg.ch www.unisg.ch www.youtube.com/HSGUniStGallen https://twitter.com/HSGStGallen www.facebook.com/HSGUniStGallen/ www.instagram.com/unistgallen/ HSG Focus - Das Unimagazin für Tablets und Smartphones. Gratis im App Store und auf Google Play. www.hsgfocus.ch ------------------- Newsletter abbestellen, E-Mail-Adresse ändern per E-Mail an kommunikation@unisg.ch Datenschutzhinweis: Ihre Mail-Adressen werden ausschliesslich zum Versand dieses Newsletters verwendet und keinen Drittpersonen zur Verfügung gestellt.