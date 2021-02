Universität St. Gallen

Die Zukunft des Einkaufs: Wie wandeln sich Lieferketten?

Die globalen Lieferketten sind im Umbruch. Die Einkaufsabteilungen der Unternehmen sehen sich mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Wie diese grosse Transformation erfolgreich gelingen kann, untersucht das Institut für Supply Chain Management (ISCM-HSG) an der Universität St.Gallen zusammen mit Partnern in einem neu gegründeten Think Tank.

Erik Hofmann kommentiert die Möglichkeiten der Supply-Chain-Transformation in einem Video.

