Universität St. Gallen

Gütesiegel für beruflichen Wiedereinstieg

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Sehr geehrte Medienschaffende

Die Executive School of Management, Technology and Law (ES-HSG) der Universität St.Gallen bietet seit über zehn Jahren das Weiterbildungsprogramm «Women Back to Business» für berufliche Wiedereinsteigerinnen an. Nun lanciert sie das Gütesiegel «Career Empowerment», das Unternehmen und Organisationen auszeichnet, die sich besonders für Wiedereinstieg und Neupositionierungen im Beruf engagieren.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang.

Kontakt für Rückfragen:

Patricia Widmer

Programme Director for Diversity and Management Programmes

Executive School of Management, Technology and Law (ES-HSG)

071 224 75 35, particia.widmer@unisg.ch, www.es.unisg.ch

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation Universität St.Gallen (HSG) Kommunikation Dufourstrasse 48 CH-9000 St.Gallen Tel.: +41 71 224 22 25 Fax: +41 71 224 28 15 mailto:kommunikation@unisg.ch http://www.unisg.ch/ www.facebook.com/HSGProfessional www.twitter.com/HSGProfessional www.youtube.com/HSGProfessional https://www.instagram.com/unistgallen HSG Focus - Das Unimagazin für Tablets und Smartphones. Jetzt gratis im App Store und auf Google Play. www.hsgfocus.ch ------------------- Newsletter abbestellen, E-Mail-Adresse ändern per email an mailto:kommunikation@unisg.ch Datenschutzhinweis: Ihre Mail-Adressen werden ausschliesslich zum Versand dieses Newsletters verwendet und keinen Drittpersonen zur Verfügung gestellt.