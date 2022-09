Medienmitteilung: Comparis-Kommentar zur Zinserhöhung der EZB

comparis.ch AG

Zürich, 8. September 2022 – «Der historische Zinsschritt der EZB ist überraschend, aber begründet. Sie reagiert damit auf die galoppierende Inflation in der Eurozone, die inzwischen 9,1 Prozent beträgt», kommentiert Comparis-Finanzexperte Michael Kuhn. «Interessant wird sein, wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) darauf reagiert. Ihr Druck, die Zinsen weiter anzuheben, ist kleiner, da sich die Teuerung in der Schweiz vergleichsweise auf relativ tiefen Niveau bewegt. Weitere Zinsschritte sind aufgrund der Energiekrise und des Ukraine-Konflikts jedoch absehbar. Die Frage ist einzig, wann diese erfolgen und in welcher Höhe», sagt er. «Eine weitere Anhebung des Leitzinses durch die SNB an ihrer nächsten geldpolitischen Lagebeurteilung am 22. September ist aber sehr wahrscheinlich und damit auch das Ende des Negativzinses.»

