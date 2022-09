comparis.ch AG

Comunicato stampa: Netto calo della performance delle casse pensioni

Comunicato stampa

Report Comparis sulla previdenza 2022

Netto calo della performance delle casse pensioni

Le casse pensioni sono in difficoltà: all’ottima performance registrata dal 2019 al 2021, pari a una media del 7,7%, è seguito un calo dell’8,3% nella prima metà del 2022. Questo è quanto emerge dal secondo rapporto di Comparis sulla previdenza. «Nel nostro confronto tra le casse pensioni, le fondazioni vicine alla Confederazione si distinguono per la scarsa performance», spiega Leo Hug, esperto Comparis in previdenza.

Zurigo, 8 settembre 2022 − Gli anni dal 2019 al 2021 sono stati relativamente semplici per gli investitori. La performance media annua delle casse pensioni svizzere è stata del 7,7%. I risultati del primo semestre del 2022 sono stati invece tutt’altro che positivi: lo dimostra un’analisi di Comparis di 76 fondazioni di previdenza, con un patrimonio gestito di 495 miliardi di franchi. Il confronto copre circa il 43% di tutti i fondi del secondo pilastro. Delle 76 fondazioni di previdenza considerate nel confronto di Comparis, la metà ha comunicato la propria performance semestrale entro inizio agosto. Queste 38 fondazioni gestiscono oltre il 30% degli investimenti delle casse pensioni svizzere.

Per ottenere un quadro realistico delle effettive qualità è opportuno osservare sia le fasi di investimento buone che quelle difficili. Comparis ha quindi confrontato la performance delle 38 fondazioni con la performance semestrale pubblicata tra il 2019 e la fine di giugno 2022.

«Ciò che colpisce è che la linea di tendenza della correlazione tra costi di gestione patrimoniale (costi GP) e performance, tenendo conto del primo semestre del 2022, è significativamente più ripida rispetto al confronto tra 2019 e fine 2021. I costi di gestione patrimoniale più elevati tendono quindi a essere compensati nei periodi più difficili», osserva Leo Hug, esperto Comparis in previdenza.

La cassa pensioni PTV e Alsa hanno registrato le migliori prestazioni negli ultimi 3,5 anni

La performance media semestrale 1/2022 delle 38 fondazioni di previdenza considerate ammonta al -8,3%. Per l’intero periodo dal 2019 alla metà del 2022, hanno conseguito una performance media del 4,2%.

L’istituto di previdenza che ha performato meglio negli ultimi 3,5 anni è stata la cassa pensioni delle associazioni tecniche PTV. Nonostante i bassi costi GP pari allo 0,26%, ha conseguito una performance media del 5,8%. Anche la cassa pensioni Alsa, con sede a Rapperswil, ha conseguito una performance eccellente del 5,7% (spese GP: 0,57%). «Nonostante la percentuale molto bassa di pensionati, pari al 13%, Alsa ha un’esposizione alle azioni nella media. Tuttavia, possiede un patrimonio immobiliare relativamente grande», spiega Hug.

Integral ottiene risultati superiori alla media nonostante i costi GP molto bassi

La cassa pensioni della Città di Zurigo, molto costosa nella gestione patrimoniale, ha comunque registrato un rendimento del 4,9% – un risultato superiore alla media degli ultimi 3,5 anni. La fondazione Integral, che mantiene i costi molto bassi, ha registrato una performance superiore alla media degli ultimi 3,5 anni (4,6%). «A lungo termine, la strategia azionaria aggressiva della fondazione Integral sembra quindi dare i suoi frutti», spiega l’esperto Comparis.

Stando a Comparis, la performance relativamente scarsa delle casse pensioni delle istituzioni federali e parastatali è sorprendente rispetto al catastrofico primo semestre del 2022. La cassa pensioni FFS ha ottenuto la performance peggiore, con un magro 1,4%. Analogamente a quelle della Posta o della Confederazione, ha una quota di pensionati molto elevata, pari al 45%, e non può permettersi un’elevata esposizione ad azioni.

Il report completo può essere scaricato all’indirizzo: https://it.comparis.ch/downloadcenter/default

Metodologia

I dati messi a confronto provengono dalle relazioni annuali 2020 pubblicate da un totale di 76 casse pensioni. Per la performance del primo semestre 2022 sono stati considerati i 38 dati pubblicati prima di inizio di agosto.

Maggiori informazioni

Leo Hug esperto in previdenza telefono: 079 687 83 93 e-mail: media@comparis.ch comparis.ch

