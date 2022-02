comparis.ch AG

Medienmitteilung: Comparis-Gruppe: Wechsel in der Geschäftsleitung

Comparis-Gruppe: Wechsel in der Geschäftsleitung

Michael Rogenmoser wird Leiter Versicherungen und Hypotheken, Vivian Mohr Mitglied des Advisory Board

Michael Rogenmoser übernimmt ab April 2022 die Leitung des Geschäftsbereichs Versicherungen und Hypotheken der Comparis-Gruppe. Der ausgeschiedene CFOO Vivian Mohr wird neu Mitglied des Comparis Advisory Board.

Zürich, 10. Februar 2022 – Michael Rogenmoser (43) kommt zu comparis.ch, dem grössten Onlinevergleichsportal in der Schweiz. Er wird seine Tätigkeit als Leiter des Geschäftsbereichs Versicherungen und Hypotheken der Comparis-Gruppe am 1. April 2022 aufnehmen und für die Weiterentwicklung und den Ausbau dieser Bereiche verantwortlich sein.

Michael Rogenmoser kommt vom Online-Hypothekarvermittler Moneypark. Hier war er seit 2019 als COO und Head of Business Development tätig. Zuvor war er beim Banken-Finanzdienstleister Avaloq. Dort hatte er mehrere Jahre die Länderverantwortung für die Schweiz und Liechtenstein inne. Davor war er 12 Jahre in der internationalen Finanzindustrie tätig als Unternehmensberater und Investmentbanker mit Schwerpunkt auf strategischer Beratung für Finanzinstitute sowie auf Mergers & Acquisitions (M&A), u.a. bei McKinsey, UBS und MilleniumAssociates.

Michael Rogenmoser hat einen MBA in Corporate Finance und Information Management der Universität Bern. Ausserdem erwarb er den Titel eines «Chartered Financial Analyst (CFA)». Er ist verheiratet und hat eine Tochter.

«Ausgewiesener Finanz- und Versicherungsexperte»

«Wir freuen uns, dass Michael Rogenmoser bald unsere Geschäftsleitung verstärken wird! Mit seiner grossen Erfahrung im Schweizer Finanz- und Versicherungswesen und seinem Technologiehintergrund ist er die ideale Besetzung, um unsere Vergleichs- und Beratungsdienste weiterzuentwickeln und unsere Dienstleistungen für die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten zu verbessern», so Steven Neubauer, CEO der Comparis-Gruppe.

Vivian Mohr hat per Februar 2022 zur Bauer-Gruppe gewechselt. Dennoch wird der ehemalige CFOO von Comparis weiter mit dem Unternehmen verbunden bleiben und neu in dessen Advisory Board Einsitz nehmen «Ich freue mich sehr, dass wir auch in Zukunft vom ausserordentlichen Know-how von Vivian Mohr profitieren können», so Neubauer.

Mit über 80 Millionen Besuchen im Jahr zählt comparis.ch zu den meistgenutzten Schweizer Websites. Das Unternehmen vergleicht Tarife und Leistungen von Krankenkassen, Versicherungen, Telekom-Anbietern sowie Banken und bietet das grösste Schweizer Online-Angebot für Autos und Immobilien. Zudem vermittelt die Gruppe über die Partner-Services HypoPlus, Credaris und Optimatis Hypotheken, Konsumkredite und Versicherungen. Gegründet 1996, beschäftigt das Unternehmen heute rund 200 Mitarbeitende.

