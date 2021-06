comparis.ch AG

Medienmitteilung: Richard Eisler und Paul Kummer tauschen ihre Sitze im Verwaltungsrat

Rochade im Verwaltungsrat der Comparis-Gruppe

Richard Eisler und Paul Kummer tauschen ihre Sitze im Verwaltungsrat

Der Online-Vergleichsdienst comparis.ch stellt seine Führung neu auf: Gründer Richard Eisler übernimmt die Rolle des Verwaltungsratspräsidenten der Gruppe von Paul Kummer. Im Gegenzug übernimmt Paul Kummer das Verwaltungsratspräsidium der Comparis AG von Richard Eisler.

Zürich, 23. Juni 2021 – Die Comparis-Gruppe nimmt eine Rochade im Verwaltungsrat vor: Der bisherige Verwaltungsratspräsident der Decisis Holding AG, Paul Kummer, übernimmt per 1. Juli 2021 die Rolle des Verwaltungsratspräsidenten der Comparis AG. Er löst damit Comparis-Gründer Richard Eisler ab. Dieser übernimmt das Präsidium der Decisis Holding AG von Paul Kummer.

«Durch diese Rochade sind wir richtig aufgestellt, um das starke Wachstum fortführen zu können», sagt Paul Kummer. «Ich freue mich, in der neuen Konstellation mit dem Team zusammenzuarbeiten», so Kummer weiter.

«Ich bedanke mich bei Paul Kummer für die hervorragende Arbeit in den letzten Jahren als Verwaltungsratspräsident der Gruppe. Der Wechsel erlaubt mir, wieder näher am Geschäft zu sein und neue Ideen einzubringen», so Richard Eisler.

Über die Comparis-Gruppe

In den letzten Jahren sind comparis.ch und ihre ebenfalls zur Decisis-Holding AG gehörenden Partner-Services stark gewachsen: Neben dem traditionellen Krankenkassen- und Versicherungsbereich sowie dem Gesundheitsbereich, unterstützt durch die Partnerfirma Navisano AG, haben sich der Immobilienbereich und der Bereich Banken mit Hilfe der Partnergesellschaften Hypoplus AG, Optimatis AG, Advanti AG, Credaris AG und Decisis Services AG zu wichtigen Stützen der Unternehmensgruppe entwickelt.

Mit über 80 Millionen Besuchen im Jahr zählt comparis.ch zu den meistgenutzten Schweizer Websites. Das Unternehmen vergleicht Tarife und Leistungen von Krankenkassen, Versicherungen, Banken sowie Telekom-Anbietern und bietet das grösste Schweizer Online-Angebot für Autos und Immobilien. Gegründet 1996, beschäftigt das Unternehmen heute rund 200 Mitarbeitende.