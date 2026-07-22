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Ein Unfall verändert alles – Welttag des Gehirns

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Ein Unfall verändert alles

Kevin Lötscher macht zum Welttag des Gehirns auf Hirnverletzungen aufmerksam

Zürich, 22. Juli 2026 – Heute ist der Welttag des Gehirns. Dieser wurde ins Leben gerufen, um weltweit das Bewusstsein für die Gehirngesundheit zu fördern. Zu diesem Anlass veröffentlicht FRAGILE Suisse ein eindrückliches Videoporträt über den ehemaligen Eishockey-Profi Kevin Lötscher, das sichtbar macht, wie verletzlich unser wichtigstes Organ ist und welche einschneidenden Folgen ein Schädel-Hirn-Trauma haben kann.

Ein einziger Moment kann das Leben eines Menschen grundlegend verändern. Alleine in der Schweiz erleiden jedes Jahr rund 28'000 Menschen eine Hirnverletzung, häufig infolge von Verkehrs-, Freizeit- oder Arbeitsunfällen. Eine Hirnverletzung kann jede und jeden treffen und verursacht Folgen, die oft lebenslang und für das Umfeld nicht immer sichtbar sind.

Einer der 130'000 Menschen, die in der Schweiz mit einer Hirnverletzung leben, ist der ehemalige Eishockey-Profi Kevin Lötscher. Im Jahr 2011 wurde er von einem Auto angefahren und erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Die Folgen des Unfalls zwangen ihn, seine vielversprechende Karriere bereits mit 25 Jahren zu beenden.

Heute engagiert sich Kevin Lötscher als Botschafter von FRAGILE Suisse für Menschen mit Hirnverletzung und ihre Angehörigen. Im Rahmen der Partnerschaft mit RoadCross, der Stiftung für Verkehrssicherheit, die sich insbesondere bei Jugendlichen für die Unfallprävention im Strassenverkehr einsetzt, ist dieses Videoporträt entstanden. Darin erzählt Kevin seine persönliche Geschichte und zeigt eindrücklich, wie eine Verletzung des Gehirns ein Leben nachhaltig verändern kann. Das Video ist ab dem 22. Juli auf YouTube verfügbar.

«Ich weiss aus eigener Erfahrung, wie ein einziger Moment das ganze Leben verändern kann. Wenn meine Geschichte dazu beiträgt, auch nur einen Unfall zu verhindern, hat sie ihren Zweck erfüllt.»

Kevin Lötscher

Medienkontakt

Christine Rüegg

Mitarbeiterin Kommunikation und Marketing

FRAGILE Suisse

Badenerstrasse 696

8048 Zürich

E-Mail: rueegg@fragile.ch

Telefon: 044 360 26 98

Auf Anfrage stehen Ihnen verschiedene Fachpersonen sowie Betroffene für Interviews zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Füllerinserate von Kevin Lötscher und FRAGILE Suisse sowie weitere Sujets sind hier erhältlich: www.fragile.ch/medien/fuellerinserate/

Über FRAGILE Suisse

FRAGILE Suisse ist die schweizerische Patienten- und Fachorganisation für Menschen mit Hirnverletzung und ihre Angehörigen. Gemeinsam mit ihren elf Regionalvereinigungen engagiert sie sich für die rund 130'000 Menschen, die in der Schweiz mit den Folgen einer Hirnverletzung leben. FRAGILE Suisse bietet Beratung, Begleitung und Kurse für Betroffene und Angehörige, schult Fachpersonen und setzt sich für die gesellschaftliche Inklusion von Menschen mit Hirnverletzung ein. Zudem informiert und sensibilisiert die Organisation die Öffentlichkeit und fördert die Prävention.

www.fragile.ch

FRAGILE Suisse Für Menschen mit Hirnverletzung und ihre Angehörigen Pour les personnes cérébrolésées et leurs proches Per persone cerebrolese e i loro familiari Badenerstrasse 696, 8048 Zürich, PC 80-10132-0 www.fragile.ch