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Das Gehirn auch bei der Arbeit schützen

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Jährlich tausende Hirnverletzungen –

Prävention auf dem Bau kann Leben retten

Zürich, 18. März 2026 – Das Gehirn ist lebenswichtig und muss geschützt werden – nicht nur bei Sport- und Freizeitaktivitäten, sondern auch bei der Arbeit. Im Rahmen der Präventionskampagne «Schütze dein Hirn – Schütze dein Leben!» sensibilisiert FRAGILE Suisse in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Arbeitssicherheit BfA, Building Materials Suisse (BMS) und Mips Bauarbeiter:innen für die Wichtigkeit von Helmtragen am Arbeitsplatz.

5'000 Menschen pro Jahr erleiden in der Schweiz ein mittleres bis schweres Schädel-Hirn-Trauma. Eine solche Verletzung des Gehirns kann schwerwiegende Folgen verursachen – bei unter 45-Jährigen ist das Schädel-Hirn-Trauma sogar die häufigste Todesursache. Die Suva zählt jährlich rund 12'000 Kopfverletzungen – zahlreiche davon auf Schweizer Baustellen. Viele Schäden könnten durch präventive Massnahmen verhindert werden: Dazu zählt insbesondere das korrekte Tragen eines Helmes, inklusive dem Verschluss des Kinnriemens.

«Ich würde alles dafür geben, wieder auf dem Bau arbeiten zu können.»

Das sagt Peter B., der infolge eines Arbeitsunfalls einen Schädel-Trümmerbruch sowie ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten hat. Im Rahmen der Präventionskampagne «Schütze dein Hirn – Schütze dein Leben!» teilte er an einem Weiterbildungstag für Arbeitssicherheit seine persönlichen Erfahrungen mit anderen Angestellten im Baugewerbe.

FRAGILE Suisse, die schweizerische Organisation für Menschen mit Hirnverletzung und Angehörige, führt diese schweizweite Kampagne mit aktuellem Fokus auf das Helmtragen durch. Dafür arbeitet sie mit der Beratungsstelle für Arbeitssicherheit BfA, dem Verbund von Spezialisten im Baumaterialhandel BMS und dem schwedischen Unternehmen Mips, das sich auf die Sicherheit von Helmen sowie den Schutz des Gehirns spezialisiert hat, zusammen.

Im Rahmen dieser Kooperation erhalten alle Personen, die die Baumaschinenführer-Ausbildung bestehen, ein mehrteiliges Set an persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Dazu gehören unter anderem Gehör- und Sonnenschutz sowie ein Schutzhelm mit integriertem Gehirnschutzsystem für Industrieschutzhelme (Mips). Zudem werden in rund 70 Filialen ein Muster-Schutzhelm des schwedischen Unternehmens «Guardio» mit dem Mips-Gehirnschutzsystem zusammen mit Informationen zu FRAGILE Suisse ausgestellt.

Eine landesweite Sensibilisierung für Hirnverletzungen

FRAGILE Suisse setzt sich mit dieser Kampagne nicht nur für die Sicherheit der Bauarbeiter:innen ein, sondern auch für eine breite Aufklärung der Öffentlichkeit über das Thema Hirnverletzung und deren Folgen.

Passend dazu hat FRAGILE Suisse auch neue Füllerinserate zum Thema Helmtragen veröffentlicht. Mit der Publikation dieser Gratis-Inserate können auch die Medien die Präventionskampagne «Schütze dein Hirn – Schütze dein Leben!» unterstützen.

Die Füllerinserate können hier heruntergeladen werden: www.fragile.ch/medien/fuellerinserate/

Mehr Informationen zur Kampagne «Schütze dein Hirn – Schütze dein Leben!»: www.fragile.ch/schuetzedeinhirn/

Medienkontakt

Viviane Kauflin-Lyoth

Leiterin Kommunikation, Marketing und Fundraising

FRAGILE Suisse

Badenerstrasse 696

8048 Zürich

E-Mail: kauflin@fragile.ch

Telefon: 044 360 30 69

Auf Anfrage stehen Ihnen verschiedene Fachpersonen sowie Betroffene für Interviews zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Über FRAGILE Suisse

FRAGILE Suisse ist die schweizerische Patienten- und Behindertenorganisation für Menschen mit Hirnverletzung und Angehörige. Zusammen mit ihren elf Regionalvereinigungen bietet die Organisation Dienstleistungen für Betroffene und Angehörige mit dem Ziel, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und ihre Inklusion in die Gesellschaft zu fördern. Zudem berät und schult sie Fachpersonen zum Thema Hirnverletzung, ihren Folgen und dem Umgang mit Betroffenen. Diese Dienstleistungen werden durch ein Kursprogramm abgerundet. FRAGILE Suisse informiert und sensibilisiert die Öffentlichkeit zum Thema Hirnverletzung und fördert die Prävention. www.fragile.ch

FRAGILE Suisse Für Menschen mit Hirnverletzung und ihre Angehörigen Pour les personnes cérébrolésées et leurs proches Per persone cerebrolese e i loro familiari Badenerstrasse 696, 8048 Zürich, PC 80-10132-0 www.fragile.ch