Weltschlaganfalltag - Hirngesundheit betrifft uns alle

Zürich, 10.09.2024 – Am 29. Oktober ist Weltschlaganfalltag. In der Schweiz erleidet alle 30 Minuten ein Mensch einen Schlaganfall. Somit ist dieser eine der häufigsten Bedrohungen für die Hirngesundheit von uns allen. FRAGILE Suisse sensibilisiert deshalb insbesondere an diesem Tag für Schlaganfälle, deren Anzeichen und Folgen – in Zukunft auch mit gebündelten Kräften als Teil der Swiss Brain Health Plan-Initiative.

Jedes Jahr erleiden rund 20'000 Menschen in der Schweiz einen Schlaganfall. Dieser ist nicht nur eine der häufigsten Todesursachen, sondern auch die häufigste Ursache für erworbene Behinderungen im Erwachsenenalter.

FRAGILE Suisse sensibilisiert deshalb anlässlich des Weltschlaganfalltags am

29. Oktober für Schlaganfälle und deren Anzeichen – denn je schneller die Symptome erkannt werden und richtig gehandelt wird, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass schwerwiegende Folgen entstehen.

Um in Zukunft die Öffentlichkeit noch breiter und umfassender aufzuklären, ist FRAGILE Suisse als erste Patientenorganisation für Menschen mit Hirnverletzung im Leitungsgremium des Swiss Brain Health Plan vertreten. Zu den strategischen Zielen dieser Initiative gehören der bessere Schutz unseres Gehirns durch Prävention und die Förderung des Bewusstseins für die Wichtigkeit der Hirngesundheit. Denn die Folgen von Beeinträchtigungen unseres Gehirns durch Erkrankungen oder Unfälle sind in der Schweiz weit verbreitet und können für die Betroffenen sehr gravierend sein.

Martin D. Rosenfeld, Geschäftsleiter von FRAGILE Suisse und Mitglied des Leitungsgremiums des Swiss Brain Health Plan, sagt:

«Eine Hirnverletzung, zum Beispiel aufgrund eines Schlaganfalls, kann uns alle treffen. Dafür wollen wir die breite Bevölkerung sensibilisieren – und so als Patientenorganisation und als Teil des Swiss Brain Health Plan einen gesellschaftlichen Beitrag leisten.»

Über die Prävention hinaus

Sensibilisierung bedeutet jedoch nicht nur die Prävention, sondern auch das Verständnis für Betroffene zu fördern. Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben, leiden oftmals unter multiplen Folgen, wie beispielsweise körperlichen und kognitiven Einschränkungen, aber auch unter reduzierter Belastbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten oder Sprachproblemen. Im Alltag stossen sie auf zahlreiche physische, insbesondere aber auch gesellschaftliche Barrieren, sei es bei der Arbeitssuche, in der Ausbildung oder in der Freizeit. FRAGILE Suisse gibt deshalb Betroffenen eine Stimme und unterstützt sie auf ihrem Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben.

Wie erkennt man einen Schlaganfall?

Lähmung oder Schwäche in Gesicht, Arm oder Bein

Probleme beim Sprechen, Verstehen oder bei der Wortfindung

Sehstörungen

Schwindel, Erbrechen, Übelkeit

Gangunsicherheit, Gleichgewichtsstörung

Plötzliche, heftige Kopfschmerzen

Tritt eines oder mehrere der oben beschriebenen Symptome auf, sollte umgehend der Notruf unter Tel. 144 verständigt werden.

Weitere Informationen zum Thema Schlaganfall finden Sie auf unserer Website unter www.fragile.ch/schlaganfall.

Der Swiss Brain Health Plan

Die Initiative besteht aus fünf strategischen Zielen:

Sensibilisierung über die Hirngesundheit Interprofessionelle Weiterbildung Forschung zur Hirngesundheit Förderung der Hirngesundheit zur Prävention Stärkung der Rolle der Patient:innen und ihrer Betreuer:innen

Zur Erreichung dieser Ziele werden verschiedene Projekte geplant und umgesetzt.

Weiterführende Informationen zum Swiss Brain Health Plan finden Sie hier.

Interviewpartner:innen

Auf Anfrage stehen Ihnen verschiedene Fachpersonen sowie Betroffene für Interviews zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:

Jana Bauer

Leiterin Kommunikation, Marketing und Fundraising

FRAGILE Suisse

Badenerstrasse 696

8048 Zürich

E-Mail: bauer@fragile.ch

Telefon: 079 521 42 57

Über FRAGILE Suisse

FRAGILE Suisse ist die schweizerische Patienten- und Behindertenorganisation für Menschen mit Hirnverletzung und Angehörige. Zusammen mit ihren elf Regionalvereinigungen bietet die Organisation Dienstleistungen für Betroffene und Angehörige, mit dem Ziel, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und ihre Inklusion in die Gesellschaft zu fördern. Zudem berät und schult sie Fachpersonen zum Thema Hirnverletzung, ihren Folgen und dem Umgang mit Betroffenen. Diese Dienstleistungen werden durch ein Kursprogramm abgerundet. FRAGILE Suisse informiert und sensibilisiert die Öffentlichkeit zum Thema Hirnverletzung und fördert die Prävention. www.fragile.ch

