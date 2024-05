Kevin Lötscher wird Botschafter von FRAGILE Suisse

FRAGILE Suisse

Zürich, 14. Mai 2024 – Seit einem verheerenden Unfall vor 12 Jahren leidet Kevin Lötscher, ehemaliger Eishockey-Profi und Schweizer National-spieler, unter den Folgen seines schweren Schädel-Hirn-Traumas. Obwohl er sich entgegen aller Erwartungen zurück aufs Eis gekämpft hatte, musste er kurz darauf seine Karriere beenden. Heute möchte der gebürtige Walliser anderen Betroffenen Mut machen: Mit seinem Buch «EISZEIT» – welches die Bestsellerliste gestürmt hat, verschiedenen Vorträgen und Input-Referaten sowie ganz neu, auch als Botschafter von FRAGILE Suisse.

Nach einer Hirnverletzung infolge eines Schlaganfalls, Schädel-Hirn-Traumas oder Hirntumors beginnt vieles wieder von vorne. Alltägliche Dinge wie beispielsweise das Gehen oder sich Anziehen müssen wieder erlernt werden. Kaum einer weiss besser als Kevin Lötscher, was ein kompletter Neuanfang bedeutet. Der ehemalige Eishockey-Profi wurde vor zwölf Jahren auf einem Gehweg angefahren und durch das erlittene Schädel-Hirn-Trauma jäh aus dem Leben gerissen.

«Ich konnte nicht mehr laufen, nicht mehr sprechen, ich wurde flüssig ernährt – es war, als wäre meine Festplatte einmal gelöscht worden.»,

sagt Kevin Lötscher.

Entgegen aller Erwartungen, kämpfte sich Lötscher zurück aufs Eis. Drei Jahre später, als ihm klar wurde, dass er es nie mehr auf sein altes Niveau schaffen würde, war das Karriereende die logische Folge. Ein schwieriger Schritt, der von zahlreichen Hochs und Tiefs begleitet wurde. Dank der Unterstützung seiner Familie und Freunde sowie professioneller Hilfe hat er es geschafft. Er betont aber auch: «Das Wichtigste, ist der Glaube an sich selbst. Denn, wenn man es selbst nicht tut, weshalb sollten es andere dann tun?»

Mit seiner eigenen Firma SORGHA GmbH, die auf Schweizerdeutsch für «sich Sorge tragen» steht, hat er sich ein neues Standbein aufgebaut. In Vorträgen und Input-Referaten erzählt er von seinem Weg zurück ins Leben und, wie ihm sein Neuanfang gelungen ist. Damit, und neu auch als Botschafter von FRAGILE Suisse – der schweizerischen Patientenorganisation für Menschen mit einer Hirnverletzung und Angehörige – möchte er anderen Mut machen. Insbesondere denjenigen, die nicht ganz so viel Glück hatten wie er. Sein Ziel ist es, Menschen in einer ähnlichen Situation etwas zurückzugeben und sie mit seinen persönlichen Erfahrungen zu inspirieren. Dadurch möchte er ihnen dazu verhelfen, einen ganz eigenen, individuellen Weg zu finden und an einen Neustart zu glauben. Dabei spricht er auch offen über die Schwierigkeiten, die er hatte und plädiert dafür, dass «sich Hilfe zu holen», kein Zeichen von Schwäche, sondern eines von Stärke ist. Denn der richtige Support nach einer Hirnverletzung ist aus seiner Sicht zentral.

Über FRAGILE Suisse

FRAGILE Suisse ist die schweizerische Patienten- und Behindertenorganisation für Menschen mit Hirnverletzung und Angehörige. Zusammen mit ihren elf Regionalvereinigungen bietet die Organisation Dienstleistungen für Betroffene und Angehörige, mit dem Ziel, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und ihre Inklusion in die Gesellschaft zu fördern. Zudem berät und schult sie Fachpersonen zum Thema Hirnverletzung, ihren Folgen und dem Umgang mit Betroffenen. Diese Dienstleistungen werden durch ein Kursprogramm abgerundet. FRAGILE Suisse informiert und sensibilisiert die Öffentlichkeit zum Thema Hirnverletzung und fördert die Prävention. www.fragile.ch

FRAGILE Suisse Für Menschen mit Hirnverletzung und ihre Angehörigen Pour les personnes cérébrolésées et leurs proches Per persone cerebrolese e i loro familiari Badenerstrasse 696, 8048 Zürich, PC 80-10132-0 www.fragile.ch