ValueLabs entwickelt sich im Bereich der generativen KI zum Vorreiter und gewinnt die prestigeträchtigen Stevie International Business Awards® 2023

ValueLabs, ein führender Anbieter von Technologielösungen, feiert den Erfolg von AiDE™, seiner proprietären generativen KI-Plattform für den geschäftlichen Einsatz, mit mehreren Auszeichnungen im Rahmen der Stevie International Business Awards® 2023.

AiDE™ ermöglicht es Unternehmen, das Potenzial von generativer KI auf sichere Art und Weise im großen Maßstab zu nutzen, um Produktivität, Prozesseffizienz und die Kundenerfahrung sowie Kundenbindung zu steigern und sogar ihre Geschäftsmodelle neu zu gestalten, um sowohl ihren Umsatz als auch ihren Gewinn zu steigern.

Die Lösungen von AiDE™ decken Anforderungen in den Bereichen Produkte, Design, Entwicklung, Qualitätstechnik, Analytik, Sicherheit und Kundendienst ab. Drei Lösungen, nämlich AiDE SDLC™, AiDE xPerience™ und AiDE Chat™ wurden bei den Stevie International Business Awards® 2023 ausgezeichnet:

AiDE SDLC™, eine auf den Unternehmensbedarf ausgerichtete generative KI-Plattform, die Produktdesign und Entwicklungsprozesse transformiert, erhielt den Gold Stevie in der Kategorie „Technische Innovation des Jahres" unter den Unternehmen mit 1.000 oder mehr Mitarbeitern. AiDE xPerience™, eine branchenweit erstmalige Konversationswebsite und mobile UX-Plattform, gewann in der Kategorie für Unternehmensdienstleistungen den Gold Stevie für die „Innovation des Jahres". AiDE Chat™, ein intuitiver und konversationsorientierter KI-Text- und Sprachassistent, sicherte sich den Bronze Stevie aufgrund seiner einzigartigen Fähigkeiten zur Umgestaltung von Geschäftsprozessen in der Kategorie „Kundendienstlösung".

Darüber hinaus erhielt ValueLabs den Silver Stevie Award für das „Innovativste Technologieunternehmen des Jahres – mehr als 2.500 Mitarbeiter".

„Unser Ansatz für generative KI, oder in diesem Zusammenhang jede transformative Technologie, bestand schon immer darin, herauszufinden, wie sie die Geschäftsziele unserer Kunden verbessert. Das Wichtigste, was wir mit AiDE™ erreichen wollen, ist es, schnell, im großen Maßstab und mit der richtigen Sicherheit qualitativ hochwertige maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Die Auszeichnungen von Stevie bestätigen den Weg, auf dem wir uns befinden, und den Ansatz, den wir bisher für generative KI verfolgt haben. Wir haben noch viele spannende Dinge in der Pipeline", äußerte Veda Reddy, CEO von Imagine, der Innovationsabteilung von ValueLabs.

Besonders beeindruckt von der Vordenkerrolle und dem Ansatz von ValueLabs in Bezug auf generative KI waren fast alle bestehenden Kunden bei ValueLabs der Meinung, dass die Lösungen, die mithilfe von AiDE™ entwickelt wurden, sie an die Spitze des technologischen Fortschritts in ihrer Branche vorantreiben werden.

„Einige der kundenspezifischen Lösungen, die wir in diesem Jahr für unsere Kunden entwickelt haben, sind beeindruckend! Wir bauen dies zu einem Plattformangebot auf, damit alle unsere Kunden und potenziellen Kunden unsere Komponenten und Fähigkeiten nach dem Plug-and-Play-Prinzip nutzen können", erklärte Arjun Rao, Gründer und CEO von ValueLabs.

