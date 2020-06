auto-schweiz / auto-suisse

Schweizer Automarkt mit 50-prozentigem Mai-Minus

Die durch die Coronavirus-Krise ausgelöste Talfahrt am Schweizer Automarkt hat im Mai ihre Fortsetzung gefunden. Im vergangenen Monat sind lediglich 13'890 neue Personenwagen immatrikuliert worden, 50,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Nach dem Minus von 67,2 Prozent im April hat die Wiedereröffnung der Schauräume vom 11. Mai demnach noch keinen spürbaren Erholungseffekt gebracht. Seit Jahresbeginn fehlen der Schweizer Autobranche im Vergleich zum Vorjahr 38,9 Prozent der Neuimmatrikulationen von Personenwagen. Besserung ist wohl erst für die zweite Jahreshälfte in Sicht.

Seit drei Wochen können Kundinnen und Kunden wieder die Fahrzeugausstellungen der offiziellen Markenhändlerbetriebe besuchen und sich beraten lassen. Dies alles geschieht selbstverständlich unter Einhaltung strikter Hygienevorschriften, um die Verbreitung von COVID-19 weiter einzudämmen. Der Neustart der gesamten Liefer- und Produktionsketten in der Automobilindustrie bis hin zur Auslieferung bestellter Fahrzeuge ist eine Herkulesaufgabe, deren vollständige Bewältigung noch einige Wochen und Monate in Anspruch nehmen wird. Unterdessen sind aber auch in der Schweiz Neufahrzeuge ab Lager verfügbar. Nichtsdestotrotz befindet sich die Nachfrage aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten auf tiefem Niveau. Die Zahl erstmals zum Verkehr zugelassener Personenwagen von 78'724 seit Jahresbeginn spricht Bände. Nach den ersten fünf Monaten des Jahres 2019 hatte das Marktvolumen noch 128'745 Einlösungen betragen.

"Die Markenbetriebe unserer Mitglieder sind froh, endlich wieder Kundschaft in ihren Schauräumen begrüssen zu dürfen", berichtet auto-schweiz-Mediensprecher Christoph Wolnik, "doch die Kaufzurückhaltung ist natürlich spürbar." Zwar sei die Nachfrage nach Auto-Mobilität durch die Pandemie gestiegen, jedoch trifft dies nicht unbedingt für den Neuwagenmarkt zu. "Erst- oder Wiederkäufer schauen sich eher nach Occasionen um oder möchten mit einem Auto-Abonnement erst einmal testen, wie sich ein Leben mit eigenem Fahrzeug anfühlt", so Wolnik weiter. Mit einem Wiedererstarken der Neuzulassungen von Personenwagen rechnet auto-schweiz frühestens ab August oder September.

