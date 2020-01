ESB Marketing Netzwerk

Marketingforum für Classic Cars und Tourismus startet in Köln

Köln (ots)

Die lukrativen Märkte für Old- und Youngtimer stehen im Fokus des "Classic.Car.Marketing". Der Kongress bringt am 21. Januar aktuelle Trends auf die Bühne der Kölner Motorworld.

Klassische Autos und Motorräder begeistern ein Millionenpublikum. Allein in Deutschland interessieren sich laut Studie von IfD Allensbach 15 Millionen Menschen für Classic Fahrzeuge. Und rund 2,2 Millionen Classic Cars sind als Freizeitfahrzeuge in Deutschland erhalten. Ein lukrativer Markt. Welche Zukunftsperspektiven haben Veranstaltungen, Sponsoring-Engagements und Classic-Car-Medien in Zeiten der Digitalisierung und Klimasensibilisierung?

Der Kongress "Classic.Car.Marketing" bringt die neuesten Trends und Entwicklungen auf die Bühne der Motorwold Köln/Rheinland. 20 Experten und 150 Teilnehmer tauschen frische Ideen und Wissen aus. Die Veranstalter ESB Marketing Netzwerk und der Deutsche Oldtimer Verband haben ein spannendes Programm geschnürt. Vier Foren präsentieren neueste Entwicklungen am Old- und Youngtimer Markt. Wie Sponsoren und Tourismusregionen zielgerichtet zusammenarbeiten, ist ebenso Teil des Forums. Wissen aus der Marktforschung zur Zielgruppe, Best Practice Beispiele rund um Klassik-Veranstaltungen sowie reichhaltige Vorträge zum Thema Sponsoring und Tourismus werden diskutiert.

Der Kongress richtet sich an Veranstalter, Tourismusdestinationen, Sponsoren. Informationen unter https://classiccarmarketing.de

Kongress: Trends um Classic Cars für Tourismusregionen

Datum: 21.01.2020

Ort: Köln, Deutschland

Url: https://classiccarmarketing.de

Kontakt:

ESB Marketing Netzwerk,presse@esb-online.com, Classic Car Marketing:

https://classiccarmarketing.de