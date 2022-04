Wandermagazin SCHWEIZ

Wandermagazin SCHWEIZ Spezialausgabe ViaBerna

In 20 Etappen durch den Kanton Bern

Von den Jurahöhen über das Mittelland bis zu den Alpengipfeln – die neue Langstreckenroute ViaBerna führt durch den ganzen Kanton Bern. In 20 Tagesetappen wandert man von Bellelay im Berner Jura durch das Mittelland bis auf den Sustenpass im Berner Oberland.

Das Wandermagazin SCHWEIZ hat der neuen Route eine Spezialausgabe gewidmet.

Dass der Kanton Bern ein grosser Kanton ist, wird einem schon bei der Planung der Tour bewusst: 20 Wandertage benötigt man für die etwa 300 Kilometer lange Route von Bellelay im Berner Jura durch das Mittelland bis zum Sustenpass im Berner Oberland. Das ist zwar viel und weit, aber unglaublich spannend, weil Bern ein sehr vielfältiger Kanton ist, der von allen Landschaftsformen der Schweiz etwas hat. Vom Berner Jura über das flache bis leicht hügelige Mittelland (mit der Aare als grosser Wasserader), den verwinkelten Voralpen bis zu den imposant aufstrebenden Schneeriesen. Dazu quert die Route Zentren wie Biel, Bern, Thun, Spiez und Meiringen sowie touristisch bekannte Orte wie den Chasseral, die Schynige Platte, das Faulhorn, das romantische Rosenlaui und den Hasliberg. Dies alles verleiht ihr eine hohe Attraktivität. Und auch dem Lauf der Aare zu folgen, ist ein inspirierendes und zuweilen auch höchst überraschendes Erlebnis.

Auch für Tageswanderungen ideal

Praktisch ist, dass die ViaBerna vollumfänglich auf ausgeschilderten Wander- und Bergwanderwegen verlaufen. Die gesamte Strecke ist als regionale SchweizMobil Route mit der Nummer 38 signalisiert. So erübrigen sich mühsame Wegsuchaktionen. Auch die technischen Schwierigkeiten halten sich in Grenzen. Und ebenfalls praktisch: Alle Etappenorte sind ins öffentliche Verkehrsnetz eingebunden, sodass bis auf einige wenige Ausnahmen die ganze Tour auch in Tages- oder Wochenendetappen absolviert werden kann.

In der reich bebilderten Spezialausgabe ist jede Etappe mit einem ausführlichen Infoteil beschrieben. Zudem gibt es zu jeder Etappe einen Kartenausschnitt mit Wegverlauf sowie Angaben zu Distanz, Wanderzeit und Höhenmetern.

