Publikumsmagnet Giardina 2024 begeistert 64'000 Besucherinnen und Besucher

Die 23. Ausgabe der Giardina beeindruckte 64'000 Besucherinnen und Besucher mit eindrücklichen Gärten und innovativen Ideen für facettenreiche, biodiverse und nachhaltige Gärten, Terrassen und Balkone. Die beliebte Publikumsmesse und Branchenplattform schliesst für das Jahr 2024 seine Pforten.

In den vergangenen fünf Tagen präsentierten sich an der Giardina rund 270 Aussteller aus sieben europäischen Ländern. Auf rund 30'000 m2 verwandelten sich die Hallen der Messe Zürich in blühende Stadtgärten, ausladende Dachterrassen und verwunschene Gärten, welche das diesjährige Leitthema "Facettenreich und lebenswert - Wie ein vielschichtiger Garten den Wohnbereich vergrössert" in verschiedensten Varianten abbildeten. Den Themen Vertikalbegrünung, Bodenknappheit, Hitzeminderung, Öko-Kreisläufe, Nachhaltigkeit und Biodiversität wurde dabei speziell viel Aufmerksamkeit geschenkt.

Der Bereich des Urban Gardening auf der Giardina hat deutlich aufgezeigt, dass selbst in begrenzten Räumlichkeiten die Realisierung eines Nutzgartens möglich ist. Die inspirierenden Präsentationen verdeutlichten, wie kreatives Design und innovative Anbaumethoden es ermöglichen, auch auf kleinstem Raum eine grüne Oase mit essbaren Pflanzen zu schaffen. Praktischen Lösungen inspirierten, unabhängig von Wohnsituationen, die Freude am Gärtnern zu finden. Darüber hinaus zeigten sich die Besucherinnen und Besucher vom Angebot an Workshops und Referaten im Forum begeistert. "Die enge Zusammenarbeit zwischen unseren Ausstellern und die Bedürfnisse unserer Besucherinnen und Besucher haben uns wertvolle Anregungen für die Erweiterung unseres Angebots geliefert. Aufgrund dieses Austauschs haben wir dieses Jahr das Giardina Forum sowie eine Reihe von Workshops angeboten. Diese neuen Elemente haben nicht nur das Messeerlebnis bereichert, sondern auch unseren Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit geboten, sich weiterzubilden und inspirieren zu lassen", fasst Encarnación Dellai, Leiterin der Giardina, zusammen.

Während der Konzipierung der neuen Angebote war die Vernetzung zwischen unseren Ausstellern eine ausschlaggebende Unterstützung. Es zeigt sich deutlich, dass die Giardina nicht nur ein Hotspot für Endkonsumenten ist, sondern auch als Plattform für die Vernetzung in der Branche genutzt wird.

Glanzvolle Ehrungen der Gartenkunst: Die GiardinaAWARDS setzen Massstäbe in der Branche

Die GiardinaAWARDS, eine Feier der Gartenbaukunst und Landschaftsgestaltung, stehen als Inbegriff für Exzellenz und Innovation. Mit einer Tradition, die den Höhepunkt der Kreativität in der Branche feiert, sind die Awards ein Symbol für herausragende Leistungen und wegweisende Konzepte. In verschiedenen Kategorien, die das breite Spektrum der Gartenkunst abdecken, werden die begehrten Preise in Bronze, Silber und Gold verliehen. Eine angesehene Fachjury, die sich auf herausragende Fachleute und Experten stützt, bewertete die Einreichungen anhand strenger Kriterien und zeichnet die diesjährigen Mastergärten, Showgärten, Ideengärten und Style-Stände aus. Die Giardina Awards sind nicht nur eine Anerkennung für die Gewinner, sondern auch eine Inspiration für die gesamte Branche, um neue Wege zu beschreiten und die Grenzen der Gartenkunst weiter zu erforschen. Die diesjährigen Preisträger finden Sie hier und das dazugehörige Bildmaterial finden Sie hier.

Die nächste Giardina findet vom 12. bis 16. März 2025 in der Messe Zürich statt.

Giardina - Europas hochwertigste Indoor-Veranstaltung für das Leben im Garten. Die einzigartige Ausstellung bildet jeweils zum Frühlingsbeginn einen fulminanten Auftakt in die Saison: Die bedeutendsten Anbieter der Branche präsentieren auf rund 30'000 m2 neue Produkte, kreative Lösungen und die kommenden Trends in der Gartengestaltung. Inmitten spektakulärer Gartenbeispiele und kunstvoller Installationen finden die Besucher eine Fülle an Inspiration und Anregungen für ihre persönliche Blumen- und Pflanzenwelt im Garten, auf der Terrasse und dem Balkon. 13. bis 17. März 2024 / Messe Zürich www.giardina.ch

MCH Group - Die MCH Group mit Sitz in Basel ist ein international tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk und einem internationalen Angebot von Erlebnismarketing-Lösungen. Der Geschäftsbereich Exhibitions & Events veranstaltet jährlich rund 170 Gastveranstaltungen und organisiert 25 eigene Events und Messen in der Schweiz, darunter national führende Plattformen wie die Swissbau, die Igeho und die Giardina. Zudem betreibt die MCH mit der Messe Basel, dem Congress Center Basel und der Messe Zürich die flächenmässig grössten multifunktionalen Eventinfrastrukturen der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt über 800 festangestellte Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und in den USA. Weitere Informationen unter: www.mch-group.com