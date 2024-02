Ferris Bühler Communications

Einladung: Boris Blank gibt exklusive Einblicke in neues Album "Resonance" in der Wellness-Therme FORTYSEVEN

Der Sound-Pionier Boris Blank veröffentlicht am Freitag, 16. Februar 2024, sein drittes Studioalbum «Resonance». Der Musiker, der gemeinsam mit der Band Yello und Dieter Meier Musikgeschichte geschrieben hat, schickt die Hörer:innen mit «Resonance» in neue Sphären.

Das neue Album von Blank umfasst zwölf Songs in überarbeiteter Fassung, die er ursprünglich als Auftragsarbeit für die Badener Wellness-Therme FORTYSEVEN komponiert hat. Vor dem offiziellen Release des Albums kehrt Musiker Boris Blank am Montag, 12. Februar 2024, zurück ins FORTYSEVEN – zur Inspirationsquelle von «Resonance» – und gibt exklusive Einblicke in sein neues Album.

Gerne laden wir Sie ein, am Montag, 12. Februar 2024, mehr zum neuen Album von Boris Blank zu erfahren und Hörproben im passenden Ambiente des Kosmos im FORTYSEVEN zu geniessen. Boris Blank und Nina Suma, Geschäftsführerin des FORTYSEVEN, stehen im Anschluss für individuelle Interviews zur Verfügung.

Datum: Montag, 12. Februar 2024

Zeit: 10.00 Uhr

Ort: Wellness-Therme FORTYSEVEN, Grosse Bäder 1, 5400 Baden

Alle weiteren Informationen zum Programm erfahren Sie in der offiziellen Medieneinladung im Anhang.

Bitte akkreditieren Sie sich bis am Donnerstag, 08. Februar 2024, per Rückmail (svenja@ferrisbuehler.com) oder telefonisch unter 056 544 61 68 und teilen Sie uns Ihre Interview-Wünsche mit.

Wir würden uns sehr freuen, Sie beim exklusiven Pre-Release in der Wellness-Therme FORTYSEVEN begrüssen zu dürfen.

Herzliche Grüsse

Svenja Peters

i.A. Wellness-Therme FORTYSEVEN