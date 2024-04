Pressemitteilung: Neuauflage der Heritage Chronometer Celebration von Carl F. Bucherer

Carl F. Bucherer

Die erstmals im Jahr 2023 vorgestellte Heritage Chronometer Celebration ist das moderne Revival eines Zeitmessers aus den Archiven von Carl F. Bucherer – ein hervorragendes Beispiel für die Ästhetik der 1960er-Jahre, in denen sie ursprünglich lanciert wurde. Die historische Uhr repräsentierte die Dynamik des kulturellen Umbruchs in den 1960ern, in denen Mode, Technologie und Kultur erstaunliche Fortschritte machten. Sie erweckte das Markenmotto «Exploring Time» zum Leben und veranschaulichte die Entwicklung der Designsprache von CFB in einer Zeit des tiefgreifenden Wandels.

Die für das 21. Jahrhundert sorgsam überarbeitete Heritage Chronometer Celebration wurde im vergangenen Jahr mit zwei unterschiedlichen Gehäusematerialien – 18 K Roségold, ähnlich dem Stil des Original-Gehäuses aus Gelbgold, und Edelstahl – sowie zwei Zifferblattoptionen für jedes Gehäuse vorgestellt. Ansonsten blieb sie dem minimalistischen Design ihrer Vorgängerin weitgehend treu, darunter auch dem Mesh-Armband, welches ein Upgrade auf das geschmeidigere Milanaise-Design erhielt. Die Uhr wurde von Uhrenliebhabern weltweit begeistert aufgenommen.

Funktionales Design und edle Materialien

2024 werden beide Gehäuseoptionen nun in Kombination mit Lederarmbändern angeboten: Taubengrau oder Dunkelbraun für das Goldgehäuse und Taubengrau oder Schwarz für die Edelstahlvariante. Der Wechsel von Metall zu Leder mag wie ein eher nebensächliches Detail wirken, doch der Zeitmesser erhält damit ein völlig neues Aussehen: Das klare, funktionale Design erscheint durch die Kombination mit Leder weicher und organischer und passt sich einer grösseren Bandbreite von Outfits an.

Die neuen Armbänder bilden einen aparten Kontrast zu den Gehäusen und lenken den Blick auf das Zifferblatt und seine bewusst nüchtern-funktionale Anzeige von Stunden, Minuten, Sekunden und Datum. In diesem Sinne wird die Heritage Chronometer Celebration ihrem Namen gerecht und zelebriert die schlichte Präzision eines COSC-zertifizierten Chronometers.

Eine Hommage an die Zeit

Während die Uhr auf den ersten Blick mit schlichter Einfachheit überzeugt, lässt der zweite Teil ihres Namens darauf schliessen, dass es sich um einen Zeitmesser für ganz besondere Gelegenheiten handelt. Ihre klassische Eleganz macht sie zu einem unverzichtbaren Accessoire für jene bedeutsamen Momente im Leben, bei denen die glamouröse und stylishe Garderobe einen letzten Schliff erfordert – von runden Geburtstagen über Hochzeiten und Cocktailpartys bis hin zum Auftritt auf dem roten Teppich.

Trotz der vordergründigen Bescheidenheit des Zeitmessers sind seine Eleganz und handwerkliche Vollendung nicht zu übersehen: Abgeschrägte Kanten verleihen den Zeigern und Indizes eine dezente Dreidimensionalität, an der Spitze des Sekundenzeigers findet sich genau wie beim Original ein leuchtend roter Pfeil, die Zifferblätter – galvanisch versilbert, schwarz lackiert oder lackiert mit braunem Farbverlauf – zaubern sanft schimmernde Reflexionen und die Aufschrift «Officially Certified Chronometer» zeugt von grösster Ganggenauigkeit.

Der Inbegriff traditioneller Uhrmacherkunst

Das letzte besondere Detail, ein Symbol für das reiche Erbe von CFB, offenbart sich jedoch nur dem Träger selbst: Auf dem Gehäuseboden ist das Wappen der Familie aus den 1960er-Jahren eingeprägt. Der Schwan gilt als Symbol für Luzern, die Heimatstadt von Carl F. Bucherer, die Buche steht für die Familie Bucherer und das Datum 1888 gibt das Gründungsjahr der Manufaktur an.

Die eleganten neuen Details der Heritage Chronometer Celebration zeigen, dass CFB mit den Heritage-Uhren nicht einfach nur die Vergangenheit wiederaufleben lassen will. Die Zeitmesser illustrieren vielmehr die Bedeutung vergangener Epochen und regen zum Nachdenken über die Rolle des Mottos «Exploring Time» in der heutigen Zeit an, die ebenfalls von einem rapiden gesellschaftlichen und technologischen Wandel geprägt ist. Und bei alledem geben sie ihren Trägern noch mehr Möglichkeiten, ihre eigene Geschichte zu erzählen.

Exploring Time – auf den Spuren der Zeit seit 1888

Die Heritage Chronometer Celebration ist Teil der Heritage-Uhrenfamilie von CFB, die ikonische historische Uhrendesigns der Marke neu interpretiert. Bedeutende technologische Entwicklungen, Komplikationen oder – wie in diesem Fall – Designelemente werden geprüft, neu interpretiert und überarbeitet, um den Anforderungen heutiger Uhrenliebhaber gerecht zu werden. Dazu gehört auch die Verwendung neuester Technologien und Materialien durch die Uhrmacher der Manufaktur.

Facts and Figures Heritage Chronometer Celebration:

Referenznummern: 00.10804.03.13.01 und 00.10804.03.93.01

Werk: Automatik, Kaliber CFB 1965.1, COSC-zertifizierter Chronometer, Durchmesser 26,2 mm, Höhe 3,6 mm, 25 Steine, Gangreserve 42 Stunden

Funktionen: Datum, Stunde, Minute, Sekunde

Gehäuse: 18 K Roségold, einseitig entspiegeltes Saphirglas, Gehäuseboden mit Bucherer-Familienwappen, wasserdicht bis 3 bar (30 m), Durchmesser 39 mm, Höhe 8,45 mm

Zifferblatt: Galvanisch versilbert oder lackiert mit braunem Farbverlauf, rosévergoldete Indizes mit schwarzer Lackeinlage

Zeiger: Rosévergoldete Zeiger mit schwarzer Lackeinlage und Super-LumiNova®-Beschichtung

Armband: Geprägtes Kalbslederarmband in Taubengrau oder Dunkelbraun, Dornschliesse aus 18 K Roségold

Auflage: 88 Stück (pro Referenznummer)

Referenznummern: 00.10804.08.13.01 und 00.10804.08.33.01

Werk: Automatik, Kaliber CFB 1965.1, COSC-zertifizierter Chronometer, Durchmesser 26,2 mm, Höhe 3,6 mm, 25 Steine, Gangreserve 42 Stunden

Funktionen: Datum, Stunde, Minute, Sekunde

Gehäuse: Edelstahl, einseitig entspiegeltes Saphirglas, Gehäuseboden mit Bucherer-Familienwappen, wasserdicht bis 3 bar (30 m), Durchmesser 39 mm, Höhe 8,45 mm

Zifferblatt: Galvanisch versilbert oder schwarz lackiert, rhodinierte Indizes mit schwarzer Lackeinlage

Zeiger: Rhodinierte Zeiger mit schwarzer Lackeinlage und Super-LumiNova®-Beschichtung

Armband: Geprägtes Kalbslederarmband in Taubengrau oder Dunkelbraun, Dornschliesse aus Edelstahl

Auflage: 188 Stück (pro Referenznummer)

Über Carl F. Bucherer

Seit 1888 steht Carl F. Bucherer für Exzellenz, Innovationskraft und Leidenschaft. Geprägt vom Pioniergeist seines Gründers sowie dem kosmopolitischen Esprit seiner Heimat Luzern, entwickelte sich das Schweizer Unternehmen zu einer international renommierten Marke mit weltweiter Präsenz.

Die modernen Zeitmesser von Carl F. Bucherer vereinen einzigartiges Design mit höchster Präzision und herausragender Funktionalität. Carl F. Bucherer hat sich der technischen Innovation verschrieben – als Marktführer auf dem Gebiet der peripheren Technologie hat der Hersteller nicht nur einen peripheren Aufzug patentiert, sondern auch ein «schwebendes Tourbillon» in einem peripher gelagerten Käfig sowie einen peripher geführten Gangregler für eine Minutenrepetition.

Carl F. Bucherer – Exploring Time

