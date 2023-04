Medicus Mundi Schweiz

Sexuelle Gesundheit und bedrohte Rechte - ein Menschenrecht in Gefahr

Medieneinladung: MMS-Konferenz

19. April 2023 - 9.15-15.45 Uhr - Bern

Sexuelle Gesundheit und bedrohte Rechte: Widerstand und Herausforderungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir freuen uns, Sie zu unserer MMS-Konferenz " Sexuelle Gesundheit und bedrohte Rechte: Widerstand und Herausforderungen" am 19. April 2023 in Bern einzuladen.

Die sexuellen und reproduktiven Rechte sind derzeit in vielen Ländern in Gefahr. Frauen wird das Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper vielerorts verweigert und sie sind zunehmend physischen und psychischen Angriffen ausgesetzt. Dafür verantwortlich sind politische Bewegungen und religiöse Fundamentalist:innen, die die Rechte von Frauen und queeren Gemeinschaften, einschliesslich des Rechts auf Abtreibung in Frage stellen und einschränken. Dies führt unter anderem dazu, dass heute 60% aller ungewollten Schwangerschaften mit einer Abtreibung enden und etwa 45% dieser Abtreibungen unter medizinisch kritischen Bedingungen durchgeführt werden.

Die Konferenz wird sich mit folgenden Schlüsselfragen befassen:

Was sind die treibenden Kräfte hinter der Pro-Life-Bewegung und den Angriffen auf die sexuellen und reproduktiven Rechte?

Welche Auswirkungen haben diese Angriffe auf die öffentliche Gesundheit?

Welche Strategien gibt es, um die sexuellen und reproduktiven Rechte in einem feindlichen Umfeld zu stärken?

Was muss getan werden, damit Menschen in Gesundheitseinrichtungen nicht mehr mit Diskriminierung und Stigmatisierung in Bezug auf ihre sexuelle und reproduktive Gesundheit konfrontiert werden und ihre Menschenwürde geachtet wird?

Unter anderem freuen wir uns auf folgende Redner:innen:

Neil Datta, European Parliamentary Forum for sexual and reproductive rights, EPF.

European Parliamentary Forum for sexual and reproductive rights, EPF. Cyrielle Huguenot , Amnesty International Schweizer Sektion

, Amnesty International Schweizer Sektion Codou Bop und Fatou Diatta (Sister Fa), Senegal.

und (Sister Fa), Senegal. Estelle Wagner, International Planned Parenthood Federation, IPPF.

Programm, weitere Informationen und Anmeldung.

Medicus Mundi Schweiz, das Netzwerk Gesundheit für alle, ist ein gemeinnütziger Verein und ein Zusammenschluss von rund 50 in der internationalen Gesundheitszusammenarbeit tätigen schweizerischen Organisationen.

Konferenz-Ort:

Hotel Kreuz Bern

Zeughausgasse 41

3011 Bern

Version: Präsenzform

Sprachen: Englisch ohne Übersetzung

Programm

Wir würden uns über Ihre Teilnahme freuen und bieten Ihnen diese kostenfrei an.

Treffen und Interviews: Im Rahmen dieser Konferenz organisieren wir gerne auch Treffen mit der Möglichkeit von Interviews mit unseren Referentinnen und Referenten.

Pressemappe: Auf Anfrage erhältlich. Die einzelnen Vorträge (Texte und Präsentationen) senden wir Ihnen gerne zu.

Bei Fragen oder speziellen Wünschen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bitte wenden Sie sich an:

Andréa Rajman, Verantwortliche Suisse Romande

Natel: 079 646 77 68

arajman@medicusmundi.ch

Medicus Mundi Schweiz Murbacherstrasse 34 4056 Basel info@medicusmundi.ch