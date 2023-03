Medicus Mundi Schweiz

Gesundheit in der Schweizer Aussenpolitik wird gestärkt

Ein Dokument

Stellungnahme zur Annahme der Motion 22.3144 (Gesundheit als neuer Schwerpunkt der internationalen Zusammenarbeit)

Nationalrat hat entschieden: Gesundheit soll in der internationalen Zusammenarbeit gestärkt werden

(Basel, den 14. März 2023) Das Netzwerk Medicus Mundi Schweiz ist erfreut über die Annahme der Motion von Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (Mitte), Gesundheit in der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz nachhaltig zu stärken.

Mit der Motion 22.3144, eingereicht von Elisabeth Schneider-Schneiter am 16. März 2022, wird der Bundesrat beauftragt, die nötigen Voraussetzungen zu schaffen, damit Gesundheit als verstärktes Schwerpunktthema in der nächsten Botschaft zur Strategie der internationalen Zusammenarbeit (IZA-Strategie 2025-2028) aufgenommen wird. Nach zustimmender Stellungnahme des Bundesrats wurde der Vorstoss im Nationalrat am 14. März 2023 angenommen.

Das Netzwerk Medicus Mundi Schweiz (MMS), ein Zusammenschluss von 51 zivilgesellschaftlichen Organisationen und wissenschaftlichen Institutionen, die in der internationalen Gesundheitszusammenarbeit tätig sind, begrüsst die Annahme der Motion. Das Netzwerk unterstützt dabei insbesondere die Tatsache, dass Bundesrat und Parlament die besondere Erfahrung und Expertise aus Industrie, Wissenschaft, Zivilgesellschaft sowie aus langjährigen Erfahrungen, die der Schweiz in der Umsetzung von Gesundheitsprogrammen zukommen, anerkennen und gezielter nutzen wollen.

Insofern ist es für MMS besonders wichtig, dass Gesundheit in der nächsten IZA-Strategie strategisch kohärent verankert ist und das Engagement der Schweiz in Entscheidungsgremien der globalen Gesundheit wie der WHO, mit den Erfahrungen aus der bilateralen Zusammenarbeit konsequent sichergestellt werden. „Mit der Annahme der Motion besteht nun die grosse Chance, dass sich die Schweiz kohärent für das Recht auf Gesundheit international einsetzen kann – zum Wohle von Menschen weltweit und in der Schweiz,“ bilanziert der Geschäftsführer des Netzwerks Medicus Mundi Schweiz, Martin Leschhorn Strebel.

Pressekontakt:

Martin Leschhorn Strebel, Geschäftsführer Medicus Mundi Schweiz

079 673 02 24

Medicus Mundi Schweiz Murbacherstrasse 34 4056 Basel info@medicusmundi.ch