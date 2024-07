Partnerschaft für medizinische Exzellenz mit der Charité Berlin

Schulthess Klinik

Die Schulthess Klinik freut sich über eine neue strategische Kooperation mit der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Die Partnerschaft fördert die gemeinsame Weiterentwicklung von Ärztinnen und Ärzten und etabliert damit einen erstklassigen, akademischen Karriereweg.

Am 9. Juli 2024 hat die Schulthess Klinik in Zürich mit der Charité – Universitätsmedizin Berlin einen zukunftsweisenden Vertrag abgeschlossen. Die strategische Kooperation wird massgeblich zur Weiterentwicklung der medizinischen Fachkompetenz beitragen. Die Partnerschaft steht damit für Exzellenz in Forschung, Lehre und Krankenversorgung. Die Unterzeichnung durch Prof. Dr. Heyo K. Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Charité Berlin, Franz von Meyenburg, Stiftungsratspräsident der Wilhelm Schulthess-Stiftung, unterstreicht das gemeinsame Engagement für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten sowie Forschern in beiden Institutionen.

Anerkennung als «Akademisches Kooperationsspital»

Im Interesse einer umfassenden wissenschaftlichen Kooperation streben die Partner gemeinsame Projekte der klinischen Forschung, der Versorgungsforschung sowie der Translation in die klinische Versorgung an. Die Partnerschaft festigt damit für die Schulthess Klinik einen ausgezeichneten akademischen Karriereweg. Dank der Partnerschaft wird die Schulthess Klinik nun als «Akademisches Kooperationsspital» ("Academic Cooperation Hospital") der Charité – Universitätsmedizin Berlin anerkannt, was ihre Rolle in der medizinischen Gemeinschaft stärkt und die herausragende medizinische Versorgung weiter untermauert.

Über die Schulthess Klinik

Als orthopädische Spezialklinik konzentriert sich die Schulthess Klinik auf anspruchsvolle Behandlungen am Bewegungs- und Stützapparat. Die Schwerpunkte sind chirurgische Orthopädie, spinale Neurochirurgie, Neurologie, Rheumatologie, Manuelle Medizin und Sportmedizin. Die Schulthess Klinik ist Swiss Olympic Medical Center und offen für allgemein- und zusatzversicherte Patienten. Mit ihrer langjährigen Forschungstradition engagiert sie sich dafür, die Behandlungen stetig zu verbessern.

