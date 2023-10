Schulthess Klinik

Die Schulthess Klinik ist die beste orthopädische Klinik Europas

Im neusten Spital-Ranking des US-amerikanischen Magazins «Newsweek» und des Portals «Statista» erreichte die Schulthess Klinik den vierten Platz weltweit. Diese neue Positionierung macht sie zur besten orthopädischen Klinik in Europa.

Das amerikanische Wochen-Magazin «Newsweek» und das Meinungsforschungsinstitut «Statista» bewerten jedes Jahr die besten Spitäler der Welt. Aus zwölf medizinischen Disziplinen werden die 300 besten Kliniken weltweit gekürt. Seit letztem Jahr wird ausserdem ein Ranking der besten «Smart Hospitals» erstellt, in dem der technologische sowie digitale Fortschritt der einzelnen Spitäler bewertet wird.

Das Ranking von Newsweek und Statista basiert auf drei Datenquellen: Einer weltweiten Online-Befragung unter Ärzten und Spezialisten aus der Gesundheitsbranche, einer Analyse von Qualitäts-Zertifikaten und sogenannten «Patient Reported Outcome Measures». Letztere sind eine Erhebung der Zufriedenheit und der Lebensqualität von Patienten nach einem Eingriff, ähnlich der Schulthess Klinik-eigenen «Outcome Forschung».

Einsatz und Expertise der Mitarbeitenden

Die Schulthess Klinik ist sehr stolz auf den ersten europäischen und den vierten weltweiten Platz. Das Ergebnis des Rankings und der Erfolg der Klinik beruht massgeblich auf dem Einsatz und der Expertise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Grundsätze des Gründers Dr. Wilhelm Schulthess sind auch heute noch die Grundsätze der Klinik: Spitzenmedizin, Innovation und Menschlichkeit. Als Stiftung kann die Schulthess Klinik diese Werte aktiv durch die hauseigene Forschung und den Patientenhilfsfonds vorantreiben. An der Schulthess Klinik sollen alle Patienten, ob aus der Schweiz oder dem Ausland, ob allgemein- oder zusatzversichert, die bestmögliche Behandlung erhalten.

Medienkontakt: Markus Bühlmann, Abteilungsleitung Kommunikation & Marketing, T 044 385 79 33, markus.buehlmann@kws.ch

Über die Schulthess Klinik Die Schulthess Klinik ist eine der führenden orthopädischen Kliniken Europas mit über 1100 Mitarbeitenden. Als orthopädische Spezialklinik konzentriert sie sich auf anspruchsvolle Behandlungen am Bewegungs- und Stützapparat. Die Schwerpunkte sind chirurgische Orthopädie, spinale Neurochirurgie, Neurologie, Rheumatologie, Manuelle Medizin und Sportmedizin. Die Schulthess Klinik ist Swiss Olympic Medical Center und offen für allgemein- und zusatzversicherte Patienten.

Mit 10’000 Operationen und über 133‘000 ambulanten Patientenkontakten verfolgte sie auch im Geschäftsjahr 2023 ihr oberstes Anliegen, Menschen von ihren Schmerzen zu befreien und ihre Mobilität wiederherzustellen. Die Schulthess Klinik ist offen für allgemein- und zusatzversicherte Patienten.

Die Klinik wurde 1883 gegründet und wird seit 1935 von der Wilhelm Schulthess-Stiftung getragen. Mit ihrer langjährigen Forschungstradition engagiert sie sich dafür, die Behandlungen stetig zu verbessern. Im Jahr 2023 wurde die Schulthess Klinik im Ranking «World’s best hospitals» des US-Nachrichtenmagazins Newsweek in der Kategorie «Top Specialized» mit Rang 4 in der Orthopädie ausgezeichnet. Seit 2023 ist die Klinik ISO 14001:2015 zertifiziert.