Andrea Rytz ist die Business-Frau 2023

Die Schulthess Klinik gibt stolz bekannt, dass ihre CEO Andrea Rytz vom renommierten Magazin «Women in Business» zur «Woman of the Year 2023» gekürt wurde. Die prestigeträchtige Auszeichnung spiegelt Andrea Rytz' herausragende Leistungen und ihren Einfluss in der Geschäftswelt wider.

Andrea Rytz startete ihre beeindruckende Karriere als Fachfrau für medizinisch-technische Radiologie am Inselspital in Bern. Ihre Führungskompetenz zeigte sich früh, als sie bereits mit 27 Jahren die Radiologieabteilung an der Hirslanden Klinik im Park leitete. Ihre akademische Weiterbildung umfasst ein Nachdiplomstudium in Gesundheits-Service-Management und einen Executive MBA der Fachhochschule St. Gallen.

Vor ihrer Rolle bei der Schulthess Klinik leitete Andrea Rytz als Direktorin die Klinik Belair in Schaffhausen. Ihre bedeutenden Führungsqualitäten stellt Andrea Rytz auch als Präsidentin des Gesundheitsclusters Lengg und der OdA Gesundheit Zürich unter Beweis. Zudem ist sie in mehreren Verwaltungsräten aktiv, unter anderem im Hotel Suvretta, bei Künzli SwissSchuh AG und der ipw.

Aussergewöhnliche Qualitäten

Andrea Rytz überzeugt durch einen Führungsstil, der Wertschätzung und Freundlichkeit betont. Dazu kommt ihre authentische und ehrliche Art. Über sich selbst sagt sie, sie sei «beseelt davon zu optimieren – mich, den Alltag, Prozesse, ein Unternehmen.» Zudem ist sie bekannt für ihre Fähigkeit, «Dinge im Konsens zu regeln», wie Michael Leunig, Chefarzt Hüftchirurgie und CMO an der Schulthess Klinik, hervorhebt. Unter der Leitung von Andrea Rytz erreicht die Klinik Spitzenplätze in nationalen und internationalen Rankings.

In ihrem Job als CEO ist Andrea Rytz immer wieder mit Unvorhergesehenem konfrontiert. Dazu meint sie: «Ich mag Krisen und liebe chaotische Zustände. Diese sauber zu managen, liegt mir.» Andrea Rytz freut sich sehr über ihre Kür zur «Woman of the Year 2023». Gleichzeitig betont sie jedoch: «Die Auszeichnung gilt zwar mir als Person, doch sie gehört meinem ganzen Team. Allein wäre ich nie da, wo ich bin. Für Erfolg braucht es Support. Immer.»

Neue Herausforderungen 2024

Und wie geht es für Andrea Rytz nach diesem Erfolg im kommenden Jahr als CEO der Schulthess Klinik weiter? Dazu sagt sie: «Im Fokus stehen Themen wie Digitalisierung, Kosteneinsparungen und die Weiterentwicklung des Gesundheitsclusters Lengg. Bei all dem setze ich mich weiterhin für die optimale Betreuung unserer Patientinnen und Patienten ein.» Die Schulthess Klinik gratuliert Andrea Rytz herzlich zu ihrer herausragenden Auszeichnung und wünscht ihr weiterhin viel Erfolg.

Über die Schulthess Klinik

Die Schulthess Klinik ist eine der führenden orthopädischen Kliniken Europas mit über 1100 Mitarbeitenden. Als orthopädische Spezialklinik konzentriert sie sich auf anspruchsvolle Behandlungen am Bewegungs- und Stützapparat. Die Schwerpunkte sind chirurgische Orthopädie, spinale Neurochirurgie, Neurologie, Rheumatologie, Manuelle Medizin und Sportmedizin. Die Schulthess Klinik ist Swiss Olympic Medical Center und offen für allgemein- und zusatzversicherte Patienten. Mit 10’000 Operationen und über 133‘000 ambulanten Patientenkontakten verfolgte sie auch im Geschäftsjahr 2023 ihr oberstes Anliegen, Menschen von ihren Schmerzen zu befreien und ihre Mobilität wiederherzustellen.

Die Schulthess Klinik wurde im Spital-Ranking «World’s best hospitals 2024» vom US-Magazin «Newsweek» und dem Statistik-Portal «Statista» als beste orthopädische Klinik Europas ausgezeichnet. Weltweit rangiert sie auf dem vierten Platz. Ebenfalls zum zweiten Mal in Folge wurde sie im Ranking «Beste Fachkliniken der Schweiz in der Kategorie Orthopädie» mit Rang 1 ausgezeichnet. Ausserdem ist die Schulthess Klinik Teil des Rankings «World's Best Smart Hospitals» und ist ISO-Umweltmanagement zertifiziert.

«Ich liebe es, Krisen und chaotische Situationen sauber zu managen»

«Andrea Rytz versteht es, Dinge im Konsens zu regeln – das ist eine seltene Kompetenz.»

Michael Leunig, Chefarzt Hüftchirurgie und CMO an der Schulthess Klinik

