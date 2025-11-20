RTLZWEI

Wer gewinnt "Love Island VIP" 2025?

Stella und Josh unter Beschuss: Ist ihre Liebe echt?

Ex-Islander grillen die VIPs mit pikanten Fragen und küren das Sieger-Couple

"Love Island VIP" am 20. November 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Nacktbad, Fakevorwürfe und Tränen: In der Villa wird's heißer als je zuvor! Das Couple der ersten Stunde Stella und Josh steht plötzlich am Pranger - Liebe oder Strategie? Während die anderen Islander zündeln, setzt Sylvie Meis auf Klartext: Bei der legendären "Verkehrskontrolle" fliegen Masken, Tränen und auch ein Couple raus. Nur wer sich erfolgreich den Fragen der Ex-Islander stellt, hat eine Chance auf die Liebe, den Sieg und 50.000 Euro. "Love Island VIP" am 20. November 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Stella und Josh, das Traumpaar der ersten Stunde, geraten unter Beschuss. "Bei Josh, habe ich das Gefühl, dass er es zu 100 Prozent ernst meint, bei Stella habe ich so meine Bedenken!", zweifelt Jeje. "Ist das Taktik?", fragt sie provokant. Und Filip legt nach: "Josh kaufe ich das ab, bei dir war das immer so gespielt." Tränen fließen anschließend in der Strandhütte: "Ich habe schon Sorge, dass Josh denkt, dass ich es nicht ernst meine, wenn es so viele außenstehende Personen sagen", weint Stella verzweifelt. Schaffen es die anderen Islander wirklich, einen Keil zwischen Stella und Josh zu treiben? Kann das Couple beweisen, dass seine Liebe echt ist? Oder wird der gemeinsame Sprung nackt in den Pool wieder als Strategie ausgelegt?

Acht VIPs kämpfen noch um Liebe, Ruhm und 50.000 Euro. Doch Moderatorin Sylvie Meis zieht vor dem Showdown die Handbremse: Zeit für die "Verkehrskontrolle", einem berüchtigten Paartest mit harten Konsequenzen: Das Verlierer-Couple muss die Villa sofort verlassen.

Für die Final-Couples wird es dann spicy deluxe! Sylvie Meis lädt zur finalen Pressekonferenz und grillt die Sechs mit pikanten Fragen der Ex-Islander: Wer hat sich kurz vor der Show getrennt? Wer hat seiner Ex ernsthaft einen Verlobungsring gekauft? Wer sucht wirklich die große Liebe und wer nur die maximale Sendezeit?

Nur wer die heißen Fragen der Ex-Islander überzeugend beantwortet, hat eine Chance auf den Sieg - denn am Ende sind sie es, die das Gewinner-Couple von "Love Island VIP" 2025 küren!

"Love Island VIP" am 20. November 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von ITV Studios Germany produziert.

Über "Love Island VIP":

Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.