RTLZWEI

Stallarbeit, Flirts & Fehltritte: So beginnt der "Der Promihof"

München (ots)

Ausgerechnet Paco und Sandra spielen in der "Bauer Bänk" um den Jackpot.

Alicia King sorgt mit Extrawünschen für Ärger.

"Der Promihof" -ab 15. Oktober um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und seit 8. Oktober auf RTL+.

Bushaltestelle statt Chauffeur, Cola Zero als Grundnahrungsmittel und erste Küsse: Auf dem "Promihof" geht's von Minute eins an rund! 14 Realitystars und Newcomer kämpfen nicht nur mit Stallarbeit und Hofregeln, sondern auch mit teuren Fehltritten, alten Feindschaften und heißen Flirts - während das erste große Ausmisten bereits drohend über ihnen schwebt. "Der Promihof" - ab 15. Oktober immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Wenn Alicia King, Pinar Sevim und Sandra Sicora an einer polnischen Bushaltestelle stehen und Emma Fernlund zwei Koffer über den Waldweg zieht, kann das nur eines bedeuten: "Der Promihof" öffnet seine Türen! Gleich 14 Realitystars und Newcomer ziehen zum Start auf den Hof.

Kaum angekommen sorgt Alicia King sofort für Ärger. Im City-Shop können sich die "Village People" mit Annehmlichkeiten des städtischen Lebens eindecken - doch zu horrenden Preisen! Schon wenige Minuten nach der Ankunft greift Alicia beherzt zur Cola Zero - Kostenpunkt: satte 200 Euro pro Dose, die vom gemeinsamen Jackpot abgehen. "Ich trinke 2,5 Liter Cola Zero am Tag, das gilt für mich als Grundnahrungsmittel!", erklärt Alicia trocken. Der erste Streit ist vorprogrammiert ...

Ausgerechnet die Erzfeinde Sandra und Paco landen in der "Bauer Bänk" und spielen dort um ihren Nominierungsschutz und Jackpot-Geld. Es gilt: Nur wer sich einig ist, kann den Jackpot retten! Doch Einigkeit? Bei den beiden Fehlanzeige! "Paco ist ein Egoist - 100 Prozent!", schimpft Sandra - und tatsächlich verspielen die beiden einen großen Batzen Geld.

Doch zwischen Heu und Mistgabeln wird auch geflirtet! Tim und Ina kommen sich erst bei der nächtlichen Hofwache näher - und gehen danach im Schlafsaal zu heißen Küssen über. "Ich bin hier, um meinen Hotgirl-Summer zu leben!", schwärmt Ina.

Die romantische Landidylle wird gestört durch die Ankündigung des ersten "Ausmistens". Wer nominiert wen und wer rammt seinen Mitbewohnern die Mistgabel in den Rücken? Die ersten Allianzen bilden sich und perfide Pläne werden geschmiedet ...

"Der Promihof" - ab 15. Oktober um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und seit 8. Oktober auf RTL+. Produziert wird das Format von Constantin Entertainment GmbH.

Über "Der Promihof":

Eine Mischung aus Newcomern und Stars der Reality-Szene zieht nach Polen auf das platte Land und bewohnt den verrücktesten Bauernhof der Welt, den Promihof! Was sie erwartet: Tierische Mitbewohner, gnadenlose Challenges und jede Menge Möglichkeiten, sich Sendezeit zu verschaffen! Zu Beginn erfahren die Promis, welche Hof-Regeln es zu beachten gilt. Kontrolliert werden diese von Landwirt Nino aus dem berühmten Ochsenknecht-Clan. Den Promis winkt ein Jackpot von 100.000 Euro, der sich allerdings mit jedem Fehler verringert. Welcher Promi holt sich den Titel: Hof-König oder Hof-Königin?