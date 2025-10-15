RTLZWEI

"X-Factor: Das Unfassbare"-Marathon bei RTLZWEI

München (ots)

RTLZWEI zeigt einen ganzen Tag "X-Factor: Das Unfassbare" mit den beliebtesten Episoden und zwei brandneuen Folgen.

Christian Oliver in seiner letzten Rolle in der Geschichte "Der graue Mann und das Meer".

"X-Factor: Das Unfassbare" - am 1. November 2025 mit Wiederholungen ab 08:55 Uhr und zwei neuen Folgen ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI und auf RTL+.

Am 1. November 2025 steht RTLZWEI ganz im Zeichen des Unerklärlichen: Einen ganzen Tag lang gibt es ab 8:55 Uhr Mystery pur mit "X-Factor: Das Unfassbare". Das Highlight des Tages folgt ab 20:15 Uhr - zwei neue Folgen des Kultformats mit Jonathan Frakes. In der Kurzgeschichte "Der graue Mann und das Meer" sieht man "Alarm für Cobra 11"-Star Christian Oliver in seiner letzten Rolle vor seinem Tod. Der "X-Factor: Das Unfassbare"-Marathon am 1. November 2025 ab 08:55 Uhr bei RTLZWEI und auf RTL+.

RTLZWEI zeigt einen ganzen Tag voller Mystery, Spannung und unerklärlicher Phänomene mit "X-Factor: Das Unfassbare". Das große Highlight folgt am Abend: Ab 20:15 Uhr präsentiert RTLZWEI zwei neue, in den USA produzierte Folgen des Mystery-Kultformats mit Jonathan Frakes als Gastgeber. Die Episoden enthalten wieder jeweils fünf unheimliche Kurzgeschichten, in denen Menschen an die Grenzen des rational Erklärbaren stoßen. Einige dieser Ereignisse basieren auf wahren Begebenheiten - andere sind das Werk geschickter Drehbuchautoren. Welche Geschichten wahr sind, verrät Frakes wie immer erst am Ende.

Kurz nach den Dreharbeiten für die Kurzgeschichte "Der graue Mann und das Meer" kam "Alarm für Cobra 11"-Star Christian Oliver mit seinen beiden Töchtern Madita und Annik bei einem tragischen Flugzeugabsturz in der Karibik ums Leben. In der Kurzgeschichte sieht man ihn gemeinsam mit den Töchtern in seiner letzten Rolle. Die drei spielen eine Familie, die einen beschaulichen Tag am Strand verbringt. Doch die Idylle wird gestört, als ein mysteriöser Mann im grauen Anzug in den Wellen steht ...

In den anderen Storys "Der Schnappschuss", "Lebenslänglich", "Rechtmäßiges Erbe" und "Der Übungsflug" sind außerdem weitere internationale Darsteller wie Jaymes Butler ("Barbarian") und Zach Tinker ("The Young and the Restless") zu sehen.

Auch die zweite Episode wiegt mit allerhand mysteriösen Geschichten auf. Eine junge Nonne im Wilden Westen pflegt die Leiche einer gehängten Frau. Bald entdeckt sie, dass sie eine besondere Verbindung zu ihr hat und schwört, den Verantwortlichen in ihrer Stadt, besonders dem Sheriff, niemals zu verzeihen. Außerdem in der Episode: "Das Signal", "Aus dem Feenreich", "Housesitting" und "Die Gitarre".

"X-Factor: Das Unfassbare" - am 1. November 2025 mit Wiederholungen ab 08:55 Uhr und zwei neuen Folgen ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI und auf RTL+. Das Format wird von W&B Television in Co-Produktion mit Superama und Superposition Films produziert.

Über "X-Factor: Das Unfassbare":

In jeder Folge der RTLZWEI Mystery-Serie stehen fünf kurze Stories über parapsychologische Phänomene wie Reinkarnation, Aliens und Geister auf dem Programm. Einige dieser mysteriösen, übernatürlichen Ereignisse sind reine Fiktion, andere haben jedoch tatsächlich stattgefunden. Ob die gezeigten Geschichten wahr sind, oder nur der Fantasie eines geschickten Drehbuchautors entstammen, verrät Erzähler Jonathan Frakes erst am Ende jeder Folge.