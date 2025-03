Sport.Tourismus.Forum

Das Sport Tourismus Forum bringt die Branche in Bewegung

Neue Technologien und veränderte Gästebedürfnisse gestalten den Tourismus. Die Zukunft des Sporttourismus ist digital, vernetzt und individuell. Wie KI, digitale Plattformen, Trendsportarten und nachhaltige Angebote, wie das Wandern an 365 Tagen, die Branche transformieren, das wird am 20. Mai in Zürich diskutiert.

Das Sport Tourismus Forum zieht in die Google Cloud und setzt damit ein Zeichen für Transformation. 40 Expertinnen und Experten beleuchten, wie KI die Reiseplanung revolutioniert, digitale Plattformen Outdoor-Sport neu definieren und ob Wandern als Ganzjahresangebot eine nachhaltige Alternative zum klassischen Wintertourismus sein kann.

KI und digitale Plattformen als Gamechanger

Künstliche Intelligenz und datengetriebene Lösungen prägen zunehmend das Destinationsmanagement. Wie können Tourismusregionen diese Technologien nutzen? Der TTA-VConnector zeigt, wie intelligente Vernetzung die Reiseplanung verbessert. Auch komoot und Decathlon präsentieren Strategien, um Outdoor-Communitys digital zu erreichen und zu aktivieren. Praxisbeispiele werden zeigen, wie technische Assistenten, Buchungsplattformen und interaktive Tools das Gästeerlebnis verbessern.

Wandern an 365 Tagen

Ein zentrales Thema auf der Hauptbühne ist das Wandern als Ganzjahresangebot. Winterwandern, Urban Hiking und Wanderdörfer etablieren sich als Alternative zum klassischen Skisport. Diskutiert wird, wie Destinationen auf diese Entwicklung reagieren und welche Infrastruktur erforderlich ist. Michael Roschi von den Schweizer Wanderwegen, Ulrich Andres von den Österreichischen Wanderdörfern und Ute Dicks vom Deutschen Wanderverband bringen ihre Perspektiven ein.

So reist die Gen Z

Öfter, kürzer, günstiger - die Generation Z reist anders. Häufig allein unterwegs, aber bereit, mehr Geld für den Winterurlaub auszugeben. Wie unterscheidet sich ihr Reiseverhalten von anderen Generationen? Alexander Dyskin, Senior Director bei Simon-Kucher, gibt Einblicke, wie Destinationen auf diese Entwicklung reagieren sollten.

Trends und Innovationen von E-Ski bis Gamification

Yoga-Retreats, Fitness-Festivals oder klassische Sportcamps - die Bedürfnisse der Reisenden verändern sich. Welche neuen Formate schaffen echten Mehrwert für touristische Regionen? Der E-Ski verspricht eine neue Form der Mobilität in den Bergen. Digitale Stempel- und Belohnungssysteme, wie beim Alpenbrevet Extended, stärken die Gästebindung. Praxisbeispiele zeigen, wie solche Konzepte erfolgreich umgesetzt werden.

Jetzt die Zukunft des Sporttourismus mitgestalten

Das Sport Tourismus Forum bietet eine exklusive Gelegenheit, Trends frühzeitig zu erkennen, sich mit Branchenführern zu vernetzen und neue Impulse mitzunehmen.

