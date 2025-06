Andermatt Swiss Alps AG

Andermatt Swiss Alps wird offizieller Partner von Tudor Pro Cycling

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

2 Dokumente

Andermatt Swiss Alps wird offizieller Partner von Tudor Pro Cycling

Tudor Pro Cycling ist eine Partnerschaft mit Andermatt Swiss Alps AG eingegangen, dem Unternehmen, das die Umwandlung von Andermatt in eine 365-Tage-Alpen-Destination und -Gemeinschaft vorantreibt. Eingebettet zwischen acht legendären Bergpässen ist Andermatt ein Mekka für den Rennradsport und der ideale Ort für die Fahrer von Tudor Pro Cycling, die das Dorf als ihr Zuhause betrachten. Die Partnerschaft bringt zwei Marken zusammen, die die Leidenschaft für Menschen, das Engagement für Spitzenleistungen und den tief verwurzelten Stolz darauf, echt schweizerisch zu sein, teilen. Die Partnerschaft wurde bei einer Veranstaltung in Andermatt in Anwesenheit der Olympiasieger und Andermatt-Botschafter Fabian Cancellara und Bernhard Russi gefeiert.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang.

*** English version below ***

Freundlich grüsst

Heidi Farr

Andermatt Swiss Alps

Heidi Farr, Head of Consumer Communications & PR h.farr@andermatt-swissalps.ch +41 79 350 6363