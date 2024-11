Artlist Ltd

Artlist veröffentlicht seinen 2025 Trend Report - How Brands Can Leverage The Top Marketing Trends In 2025 (Wie Marken die Top Marketing Trends im Jahr 2025 nutzen können)

Der Jahresbericht von Artlist präsentiert Einblicke von führenden Unternehmen der Branche sowie Daten, die zeigen, warum 31 % der Kreativen die Qualität von KI priorisieren, was 40 % von ihnen von Marken erwarten, warum 64 % der Verbraucher die Marke wechseln und mehr.

Artlist, ein kreatives Technologieunternehmen, das einen riesigen Katalog von lizenzfreien digitalen Assets und kreativen Tools zur Verfügung stellt, um Marken und Content-Erstellern weltweit zu unterstützen, hat den Artlist Trend Report 2025 veröffentlicht. Er bietet Einblicke in die Branche und Prognosen von Geschäftsführern von Google, McCann, Meta, Canva, Ogilvy und anderen, die durch Daten von über 5.000 Kreativen weltweit unterstützt werden.

Der Artlist Trend Report 2025 präsentiert die kommenden Vorhersagen in der Kreativbranche, um Marken zu inspirieren und zu befähigen, in die Zukunft zu blicken und grenzenlos zu gestalten. Der vollständige Bericht bietet einzigartige Einblicke und Daten, die für jede Marke, die an der Spitze bleiben möchte, perfekt sind.

Zu den wichtigsten Trends und Erkenntnissen des Artlist Trend Reports 2025 gehören:

Die Renaissance des Menschen: Menschliche Interaktion bestimmt die Kreativität von morgen. Inhalte, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, werden eine Renaissance erleben und die Kreativität feiern, die Menschen mitbringen. Kreative werden mehr Herz, Humor und emotionale Tiefe in ihre Arbeit einfließen lassen, wobei KI als Co-Pilot die Ideenfindung verbessert. Wie aus der Umfrage des Berichts hervorgeht, gaben 30 % der Kreativen an, dass KI ihnen hilft, Konzepte schnell zu erkunden und neue Ideen zu entwickeln. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem echten menschlichen Ausdruck und dem Erzählen von Geschichten.

Qualität und Compliance in Einklang bringen: Das KI-Content-Ökosystem wird neue Bedenken hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Integration aufwerfen. Der Erfolg hängt davon ab, dass Marken und Schöpfer qualitätsorientierte, konforme KI-Lösungen einsetzen, die Innovation und Rechtssicherheit gewährleisten. Das Gleichgewicht zwischen Innovation und Sorgfalt und die Konzentration auf Sicherheit und Integration fördern das Vertrauen und eröffnen kreative Möglichkeiten. Dieser Trend zeigt auch, dass 31 % der Schöpfer die Qualität der KI-Tools als ihre oberste Priorität betrachten, während 26 % sich auf Eigentumsfragen konzentrieren.

Kurzlebige Trends, flexible Teams: Übergeordnete Ziele und Echtzeit-Trends laufen zusammen. Angesichts kürzerer Trendzyklen müssen sich die Marken auf das konzentrieren, was bei ihrem Publikum ankommt. Vertrauen ist entscheidend, und ein einziger Fehltritt kann den Ruf schnell schädigen. Dieser Bericht enthält echte Beispiele von Marken, die dies erfolgreich tun, und zeigt, wie Sie diese Strategien für Ihre Marke umsetzen können.

Die geballte Marketing-Power der Schöpfer: Vorausschauende Marken gehen enge Partnerschaften mit ausgewählten Schöpfer ein, die das Storytelling der Marke vorantreiben. Da Schöpfer nach bedeutungsvolleren Beziehungen streben, werden erfolgreiche Vermarkter ein Gleichgewicht zwischen Reichweite und Tiefe finden und dauerhafte Partnerschaften aufbauen, die echte Verbindungen und Vertrauen schaffen. Dieser Trend zeigt, warum 64 % der Verbraucher die Marke wechseln und was 40 % der Schöpfer von Marken erwarten.

Generationsübergreifende Inhalte: Schöpfer und Vermarkter können sich universelle Trends und gemeinsame kulturelle Berührungspunkte zunutze machen, um generationsübergreifend zu wirken. Mit dem Zusammenwachsen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in digitalen Räumen verschwimmen die Altersgrenzen, was einzigartige Möglichkeiten schafft. Dadurch können Marken ihre Marketing-Skala erweitern und die Reichweite über Plattformen und Altersgruppen hinweg maximieren.

Heute agieren Marken weiterhin in einem schnelllebigen technologischen Umfeld, in dem KI auf eine wachsende Nachfrage nach menschlicher Kreativität und Verbindung trifft. Soziale Plattformen haben eine größere Reichweite und bieten neue Möglichkeiten der Beteiligung. Diejenigen, die authentisch und beweglich bleiben, werden erfolgreich sein.

Itzik Elbaz, Mitbegründer und Co-CEO von Artlist, sagte: „In einer Welt, in der sich das Tempo des Wandels beschleunigt, ist es entscheidend, Trends zu verstehen und zu antizipieren, um den nötigen Weitblick zu haben, um wettbewerbsfähig zu bleiben."

Der Erfolg hängt von der Fähigkeit einer Marke ab, eine aussagekräftige Geschichte zu entwickeln und dabei neue Technologien und soziale Veränderungen zu berücksichtigen. Wie Ira Belsky, Mitbegründer und Co-CEO von Artlist erklärt: „Die Zukunft gehört denjenigen, die sich trauen zu innovieren. Wir bei Artlist glauben, dass wir alle gemeinsam die Zukunft der Kreativbranche gestalten können, indem wir uns der kreativen Disruption stellen."

Laden Sie den Artlist Trend Report 2025 herunter: https://artlist.io/blog/trend-report-2025

