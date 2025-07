RTLZWEI

Neue Folgen aus Mannheim: RTLZWEI zeigt neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken"

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

Pascal mit 20.000 Euro Schulden in Privatinsolvenz

Selina beginnt Arbeit in einer Behindertenwerkstatt

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken", ab 19. August immer dienstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

Endlich wieder Benz-Baracken! In den neuen Folgen der beliebten Sozialreportage gibt es allerhand Neuigkeiten aus dem Leben der Bewohner. Während Carmen ihren Mann Dieter mit einer LKW-Fahrstunde überraschen will, schnuppert Selina in den Arbeitsalltag einer Behindertenwerkstatt. Schlechte Neuigkeiten gibt es bei Pascal. Er befindet sich mit 20.000 Euro Schulden in der Privatinsolvenz, doch die unguten Nachrichten reißen nicht ab. Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken", ab 19. August immer dienstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

Ab dem 19. August sind bei RTLZWEI wieder wöchentlich neue Folgen von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" zu sehen. Die Sozialreportage zeigt den Alltag der Menschen im Mannheimer Stadtteil Waldhof. Dort plant Carmen eine Überraschung für ihren Ehemann Dieter. Da er sich neben Schalke 04 auch für LKW aller Art begeistert, möchte sie ihn mit einer LKW-Fahrstunde glücklich machen. Die PKW-Fahrerlaubnis hat der Familienvater zwar nicht, aber einen Gabelstapler darf er fahren. Wird sie ihm trotz Krankheit den Traum erfüllen können?

Die 20-jährige Selina hat sich trotz geistiger und körperlicher Einschränkung lange gegen die Arbeit in einer Behindertenwerkstatt gewehrt. Doch ihre Einstellung dazu hat sich schon vor einer Weile geändert - jetzt will sie in ihren zukünftigen Alltag reinschnuppern. Schlechte Neuigkeiten gibt es hingegen bei Pascal. Mit Schulden in Höhe von rund 20.000 Euro ist er in der Privatinsolvenz. Doch jetzt hat der Bürgergeldempfänger einen Brief bekommen, der das Verfahren gefährden könnte. Wegen Kindergeld in Höhe von über 4.000 Euro, das er unrechtmäßig bezogen hat, droht eine Zwangsvollstreckung.

Außerdem in den neuen Folgen: Am 3. März 2025 rast ein PKW in die Mannheimer Fußgängerzone. Die Stadt befindet sich im Schockzustand. So auch Petra, Tochter Selina, Sohn Pascal und dessen Freundin Lea. Sie sind während der Tat in der Innenstadt unterwegs und erinnern sich an die Panik und Unsicherheit. Auch Beate war mit ihrer Tochter Janine in der Nähe, als die Amokfahrt passierte.

Neue Folgen von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ab 19. August immer dienstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+. Produziert wird das Format von UFA Show & Factual.

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag":

Durch persönliche Geschichten, emotionale Momente und die ungeschönte Lebensrealität gewährt "Hartz und herzlich - Tag für Tag" Einblicke in den Alltag von Menschen aus verschiedenen Regionen Deutschlands, die unter schwierigen Bedingungen mit Arbeitslosigkeit, begrenzten Bildungschancen und finanziellen Engpässen kämpfen. Trotz der Widrigkeiten möchten sie ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht aufgeben.