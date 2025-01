RTLZWEI

"Bekifftes Deutschland - Zwischen Rausch und Realität": Neue RTLZWEI-Doku beleuchtet die Cannabis-Legalisierung

Bild-Infos

Download

München (ots)

Zwischenfazit ein Jahr nach der Cannabis-Freigabe

Ein Berliner Drogendealer gibt seltene Einblicke in die illegale Cannabis-Welt.

Am 18. Februar 2025 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und ab dem 11. Februar im Premium-Bereich auf RTL+.

Die Legalisierung von Cannabis spaltet Deutschland: Ist sie ein Meilenstein der Drogenpolitik oder ein Schritt in die falsche Richtung? "Bekifftes Deutschland - Zwischen Rausch und Realität" beleuchtet ein Jahr nach der Teilfreigabe, welche Folgen diese Entscheidung für Konsumierende, Behörden und den Schwarzmarkt hat - und wagt einen Blick in eine ungewisse Zukunft. Denn: Nach den Neuwahlen 2025 könnte die Teillegalisierung schon bald wieder Geschichte sein. "Bekifftes Deutschland - Zwischen Rausch und Realität" läuft am 18. Februar 2025 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI.

Am 1. April 2024 fiel die Entscheidung: Die Bundesregierung hat Cannabis in Deutschland teillegalisiert. Seitdem dürfen Menschen hierzulande die Droge zu Genusszwecken anbauen und konsumieren - aber nirgendwo kaufen oder verkaufen. Für die Ampel war das eine Herzensangelegenheit, aus der Opposition kam hingegen harte Kritik. Und so ist es sogar möglich, dass nach den Neuwahlen am 23. Februar wieder ein Richtungswechsel stattfindet.

"Bekifftes Deutschland - Zwischen Rausch und Realität" begleitet die Entwicklungen vom ersten Tag an und zieht nun Bilanz: Was bringt die Freigabe von Cannabis wirklich? Eine Entlastung der Polizei oder wird der Schwarzmarkt jetzt erst richtig befeuert? Ist Cannabis eine süchtig machende Einstiegsdroge oder ein Heilmittel gegen Schmerzen und Stress? Entsteht ein neuer, aufregender Markt oder herrscht nur noch mehr bürokratischer Irrsinn?

Die Dokumentation zeigt Betroffene jeglicher Art. Sie taucht tief ein in die illegale Welt eines Berliner Drogendealers und begleitet die Gründer einer Anbauvereinigung, die monatelang auf die Anbaugenehmigung warten. "Bekifftes Deutschland" wirft auch einen Blick auf die Konsumierenden: Rapper Xatar feiert die Legalisierung am Rande einer Box-Gala in Hamburg. Gelegenheitskonsumentin Jacky versucht sich am heimischen Cannabis-Anbau. Außerdem schaut die Dokumentation der Polizei über die Schulter und geht in einem spannenden Experiment der Frage nach, wie sich der Konsum anfühlt - und wie sich Cannabis-Einfluss am Steuer auswirkt. Und auch das gehört zur Wahrheit: Psychose-Patient Françoise erzählt eindringlich, warum Cannabis ihn in die Psychiatrie getrieben hat.

"Bekifftes Deutschland - Zwischen Rausch und Realität" am 18. Februar um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI. Das Format wird von Maximus Film GmbH produziert. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Bekifftes Deutschland - Zwischen Rausch und Realität":

Am 1. April 2024 fiel der Startschuss: Die Bundesregierung hat Cannabis in Deutschland teillegalisiert. RTLZWEI hat die Entwicklungen vom ersten Tag an begleitet und zieht nun Bilanz: Was bringt die Freigabe von Cannabis wirklich? Eine Entlastung der Polizei oder wird das Geschäft der Dealer jetzt erst richtig befeuert? Ist Cannabis eine süchtig machende Einstiegsdroge oder die ultimative Waffe gegen Schmerzen und Stress? Entsteht gerade ein neuer, aufregender Markt oder herrscht nur noch mehr bürokratischer Irrsinn?