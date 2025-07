RTLZWEI

Neue Folge "Oksana & Family - Alles auf Anfang": Business-Launch in LA und Zweifel an der Wahlheimat

Großer Beauty-Case-Launch in Los Angeles

Daniel zweifelt an der Wahlheimat USA

Ab Donnerstag, den 10. Juli 2025 um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Bei Familie Kolenitchenko ist immer etwas los. Seit dem Verkauf ihres Nachtclubs ist Oksana für das monatliche Einkommen verantwortlich. Deshalb präsentiert sie In Los Angeles auf einem renommierten Beauty-Event erstmals ihr eigenes entworfenes Beauty-Case - und hofft, dass ihr Onlineshop an Bekanntheit gewinnt. Doch es scheint alles schiefzulaufen. Währenddessen beginnt Ehemann Daniel, an der Wahlheimat USA zu zweifeln. Sollte die Familie vielleicht doch nach Deutschland zurückkehren? "Oksana & Family - Alles auf Anfang" ist ab dem 10. Juli 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+ zu sehen.

Vor einigen Zeit verkaufte Daniel seinen Nachtclub in Los Angeles. Seither kümmert er sich um die Kinder, während Oksana mit ihren Business-Ideen das Einkommen - und vor allem das Visum - sichert. Auf einer angesehenen Influencer-Messe stellt sie nun zum ersten Mal ihr eigens entworfenes Beauty-Case vor. Sie hofft, dass ihr Onlineshop dadurch bekannter wird. Doch bereits bei den Vorbereitungen läuft alles aus dem Ruder: Die Location ist bei ihrer Ankunft weder aufgebaut noch vorzeigbar. Dabei soll das Event schon am nächsten Tag starten. Schwester Palina reist an, um musikalisch zu unterstützen - doch dann wird auch noch kurzfristig die Live-Musik von der Organisatorin gestrichen. Oksana steht kurz vor dem Verzweifeln. Doch Aufgeben ist keine Option. Wird der Launch dennoch ein Erfolg?

Währenddessen übernimmt Daniel die Kinderbetreuung - eine Rolle, die er mittlerweile sehr schätzt. Nach einer Schießerei vor seinem Club und einer gesundheitlich schwierigen Phase genießt er die Zeit mit Frau und Kindern umso mehr. Trotzdem macht er sich Sorgen um die Zukunft der Familie in den USA. Das Visum hängt allein an Oksanas geschäftlichem Erfolg. Kann die Familie dieser Belastung standhalten? Daniel schlägt einen Umzug zurück nach Deutschland vor ...

Aber bisher fühlen sich Sohn Milan und Tochter Arielle pudelwohl in ihrer neuen Heimat. Milan spielt leidenschaftlich gern Fußball, entdeckt aber auch gerade das Schauspielern für sich. Gemeinsam mit Papa Daniel übt der Zehnjährige für ein Vorsprechen. Auch Arielle hat einige Talente. Vor allem das Singen hat es ihr angetan - ganz wie Mutter Oksana. Als die beiden gemeinsam eine Gesangsstunde besuchen, wird Oksana emotional. Ihre eigene Begabung wurde in der Kindheit nie gefördert - umso mehr wünscht sie sich das nun für Arielle.

"Oksana & Family - Alles auf Anfang" wird von Yellowstone Productions produziert. Ausstrahlung der Folgen ab Donnerstag, den 10. Juli 2025 um 20:15 Uhr, immer donnerstags bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Über "Oksana & Family - Alles auf Anfang":

In dem neuen TV-Format begleitet die Kamera Unternehmerin Oksana Kolenitchenko und ihre Familie beim mutigen Neustart nach dem Verkauf ihres Nachtclubs in Hollywood. Zwischen Business-Ideen, Familienchaos und einem möglichen Bühnen-Comeback erleben die Zuschauer eine emotionale Reise durch ein Leben im Wandel - nahbar, ehrlich und überraschend.