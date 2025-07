RTLZWEI

"Kampf der Realitystars": Wer brilliert im Spiel "Müll-O-Tonne" und warum sind plötzlich alle gegen Bela?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Spiel um vorzeitige Nominierung im Showgeschäft

Alle gegen Bela - doch was hat der Schauspieler gemacht?

Am 2. Juli 2025, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

Die letzten Tage in der Sala sind angebrochen, jetzt geht's ans Aussortieren. Welcher Star schafft es ins Finale und wer fliegt kurz vorher aus der Sendung? Vor allem Bela Klentze scheint nach kurzer Zeit bereits zur Zielscheibe der Sala-Bewohner geworden zu sein. Im Spiel "Müll-O-Tonne" müssen die Kandidaten ihr Können unter Beweis stellen, wenn sie sich safen wollen ... Die neunte Episode von "Kampf der Realitystars" gibt es am 2. Juli um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

Der ehemalige "Alles was zählt"-Schauspieler Bela ist in den Augen seiner Sala-Mitbewohner zu glanzlos für Reality-TV. Dabei ist das doch sein großer Traum! Dafür muss er sich aber mehr ins Zeug legen. Und so wettert Reality-Urgestein Frank Fussbroich gegen Bela, und auch Martin Angelo kann das Sticheln nicht lassen. Im Spiel "Cast-Bestellung" müssen Zweierteams im Showgeschäft den Job eines TV-Produzenten übernehmen und Promis passenden Formaten zuordnen. Schafft ein Team die Zuordnung, darf es einen Mitstreiter nominieren. So fällt das Los bei mehreren auf Bela - es ist ein Warnschuss für ihn!

Doch bereits im nächsten Spiel bekommt Bela doch noch die Chance, sich zu safen. An der Seite von Pinar geht es für ihn ins Safety-Spiel "Müll-O-Tonne". Gelingt es dem Duo, sich möglichst viele wirre Phrasen zu merken und vorzutragen? Am Ende hat nur ein Team die Möglichkeit, sich in der "Stunde der Wahrheit" in Sicherheit zu wähnen.

Unerwarteter Twist in der "Stunde der Wahrheit by Arabella"

Den Bewohnern wurde es bereits angekündigt - die "Stunde der Wahrheit" kommt in dieser Woche mit einem Twist. Nun erfahren sie auch, was es damit auf sich hat:

Nicht nur sie haben die Möglichkeit, einen Kandidaten rauszuschmeißen - auch die ehemaligen Bewohner dürfen ihre Münzen zücken und einem Realitystar die Sendezeit kürzen ...

"Kampf der Realitystars" wird von Banijay Productions Germany produziert. Ausstrahlung am 2. Juli 2025, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Über "Kampf der Realitystars":

Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "Realitystar 2025" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Reality-Kosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen.