MaxSolar GmbH

GLP Clean Energy kündigt zehn neue Aufdach-Solarprojekte in Deutschland mit einer installierten Gesamtleistung von 23 Megawatt (MW) an

Traunstein / Frankfurt am Main (ots)

GLP, ein weltweit führender Bauherr, Eigentümer, Entwickler und Betreiber von Logistikimmobilien, digitaler Infrastruktur, Erneuerbaren Energien und verwandten Technologien, gibt bekannt, dass GLP Clean Energy, sein Geschäftsbereich für Erneuerbare Energien in Europa, in der ersten Jahreshälfte 2025 mit der Installation neuer großer Solarprojekte auf Dächern in Deutschland beginnen wird. Alle zehn Projekte sollen bis Ende des Jahres installiert und in Betrieb genommen werden.

Im Jahr 2025 sind bisher zwei Projekte angelaufen das erste in Mannheim mit einer PV-Leistung von 1.436 kWp und in Frankfurt West mit einer PV-Leistung von 2.832 kWp. Die nächste Anlage, die an den Start geht, ist in Schifferstadt mit einer PV-Leistung von rund 1,9 kWp. Auf dieser Anlage werden 4.442 Solarmodule installiert, die eine Fläche von circa drei Fußballfeldern bedecken. Das Dach ist zu gleichen Teilen mit PV-Anlagen und Gründächern bedeckt und kombiniert so Erneuerbare-Energie-Erzeugung mit natürlicher Kühlung und Biodiversität, um die ökologische Nachhaltigkeit zu verbessern.

Bei allen zehn Projekten wird die installierte Gesamtkapazität 23 Megawatt (MW) betragen. Mehrere Power Purchase Agreements (PPA) wurden bereits mit den Nutzern der Gebäude unterzeichnet, weitere befinden sich in fortgeschrittenen Verhandlungen. Alle zehn Gebäude werden potenziellen Mietern Zugang zu kostengünstiger, nachhaltiger und sicherer Solarenergie bieten.

Die Dekarbonisierung der Energie, die für den Betrieb von Logistikunternehmen und Immobilien verwendet wird, ist entscheidend für die Erreichung der Klimaziele und die Senkung der Energiekosten. Da die Europäische Union ihr Ziel für Erneuerbare-Energie-Quellen bis 2030 auf etwa 45 % anhebt, wächst der Druck auf Immobilienentwickler und -verwalter, den Einsatz von Lösungen für saubere Energie zu beschleunigen.

Um diese Bemühungen zu unterstützen, freut sich GLP Clean Energy über die Partnerschaft mit MaxSolar und deren Tochtergesellschaft Energy Partners, an denen die Greenvolt Gruppe als Mitgesellschafter beteiligt ist, um diese neuen Projekte in Deutschland umzusetzen. MaxSolar ist ein führender Anbieter integrierter, innovativer Energielösungen mit Hauptsitz in Traunstein (Bayern) - Energy Partners bietet maßgeschneiderte Lösungen für umfassende Energieprojekte aus einer Hand im C&I-Bereich an.

Stefano Fissolo, Senior Director, GLP Clean Energy, sagte: "In der Logistik Onsite-Solaranlagen in großem Maßstab zu errichten, ist eine komplexe Aufgabe, die umfassendes Fachwissen sowohl in Bezug auf kommerzielle als auch technische Lösungen erfordert. Wir freuen uns, mit MaxSolar, einem führenden Anbieter von Energielösungen, zusammenzuarbeiten, um diese Projekte in Deutschland zu realisieren. Nur durch mutige Zusammenarbeit und entschlossenes Handeln kann die Logistikimmobilienbranche den Weg in eine nachhaltige Zukunft einschlagen."

Christoph Strasser, Chief Executive Officer von MaxSolar, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit GLP Clean Energy bei der Realisierung dieser Erneuerbaren-Projekte. Deutschland will bis zur Mitte des Jahrhunderts weitgehend treibhausgasneutral sein. Mit Projekten wie diesen können wir uns dieser großen Herausforderung aktiv stellen und mit nachhaltiger Energieerzeugung zu einer neuen Zukunft beitragen."