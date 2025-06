RTLZWEI

Neue Folgen bei RTLZWEI "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen": Zwischen Umbruch, Familienchaos und Neuanfang

Neue Einblicke in Danni Büchners Familienleben mit fünf Kindern

Umzüge nach Hamburg und auf Mallorca und Rückkehr zu den Wurzeln in der Türkei

Ab Donnerstag, den 10. Juli 2025 um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

Bei Danni Büchner ist immer was los - fünf Kinder, ein voller Terminkalender und jede Menge Energie. Ruhe? Fehlanzeige. Im vergangenen Jahr ist bei der Großfamilie einiges passiert - stets begleitet von Kameras. Joelina zog für ihren Job nach Hamburg, Danni und die jüngeren Kids nach Mallorca in ein neues Domizil. Und dann hat sich Danni auch noch für den "Playboy" entblättert. Die neuen Folgen von "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" gibt es ab dem 10. Juli 2025 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+ zu sehen.

Für Danni Büchner und ihre Kinder heißt es Abschied nehmen - von der großen Schwester Joelina und vom altbekannten Zuhause. Nachdem Joelina ihren Traumjob als Flugbegleiterin ergattert hat, zieht sie nach Hamburg. Mama Danni und die übrige Kinderschar hingegen zieht es nach Mallorca in ein neues Haus, denn der Schimmelbefall im alten Zuhause hat überhandgenommen. Der Umzug gestaltet sich chaotisch: Im neuen Haus gibt es kein Wasser, und ein Klempner ist nicht zu erreichen. Der Erfindungsreichtum der Büchners ist jedoch unerschöpflich - und so legt Danni selbst Hand an. Neben all dem Trubel bereitet sich die Fünffach-Mama auch noch auf ein ganz besonderes Fotoshooting vor: Der "Playboy" hat angeklopft, und dafür möchte sie topfit sein. Wird sie mit ihrem Traumbody vor der Kamera glänzen?

Beim Besuch in Hamburg feiern die Büchners nicht nur Oma Rosis Geburtstag auf der Reeperbahn, sondern sinnieren auch über das Leben. Jada schwebt auf Wolke sieben und wünscht sich dasselbe für ihre Mama. Wird sie Danni bei einer Dating-App anmelden?

Eine Reise in die Vergangenheit verbinden die Büchners wenig später mit einem Familienurlaub: Gemeinsam reisen sie in die Türkei. Als junge Mutter lebte Danni dort mit ihrem verstorbenen ersten Mann und den gemeinsamen Kindern Volkan, Joelina und Jada. Wird sie bei den drei Großen Erinnerungen wecken können? Doch auch die Zwillinge Diego und Jenna kommen nicht zu kurz - sie genießen das Familienglück in vollen Zügen.

"Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" wird von Picture Puzzle Medien produziert. Ausstrahlung der vier Folgen ab Donnerstag, den 10. Juli 2025, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Über "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen":

Mehr als neun Jahre war Danni Büchner fester Bestandteil der Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland". Damals lernte sie ihren 2018 verstorbenen Ehemann Jens Büchner kennen. Seitdem kämpft sie sich als Single-Mutter durchs Leben. Zu ihrer Rasselbande gehören die erwachsenen Kinder Joelina, Volkan und Jada Karabas, sowie die Zwillinge aus der Beziehung mit Jens, Jenna und Diego. Bei RTLZWEI gewährt sie in ihrer eigenen Doku-Soap nun Einblicke in ihr Leben als Fünffachmama und Geschäftsfrau.