RTLZWEI

"Geissens' Mega Mansions": Neue Folgen voller Luxus, Drama und spektakulärer Immobilien!

Bild-Infos

Download

München (ots)

Türen auf für die Geissens - Robert, Carmen, Davina und Shania präsentieren wieder die Mega Mansions der Welt

Monaco, Dubai, Megève: So viel Luxus lässt Familie Geiss sprachlos zurück

Am 2. Juni 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Lifestyle, Luxus und jede Menge Leidenschaft: Die Geissens laden wieder ein zu einer exklusiven Reise in die prunkvollsten Traumimmobilien dieser Welt. In den neuen Folgen von "Geissens' Mega Mansions" öffnen Carmen, Robert, Davina und Shania Türen, die für die Öffentlichkeit sonst verschlossen sind. Zwei neue Folgen gibt's am Montag, 2. Juni 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Monaco, Dubai - die internationale Luxus-Tour beginnt!

Mit Quadratmeterpreisen von bis zu 120.000 Euro kennen sich die Geissens aus - seit über drei Jahrzehnten lebt die Familie in Monaco. Doch selbst sie kennen bei Weitem nicht alle Prachtimmobilien in dem Stadtstaat. Gut, dass sie beste Kontakte haben und gemeinsam mit ihrer Maklerin, die Robert vor 30 Jahren die erste Wohnung verkaufte, eine sechsstöckige Villa besichtigen dürfen. Wobei Villa hier der falsche Ausdruck ist, es handelt sich um einen Palast, der keine Wünsche offen lässt. In der zweiten Wahlheimat der Geissens, Dubai, wird ihnen ein Mega-Anwesen mit 4.000 Quadratmetern Wohnfläche, 17 Badezimmern, Platz für 15 Autos und einem begehbaren Tresor voller Luxusuhren und Juwelen gezeigt. Knackt diese Immobilie die magische Kaufpreis-Summe von 100 Millionen Euro?

Château! Chalet! Champagner! - Die Geissens-Töchter auf Solo-Tour

Davina und Shania besichtigen in Frankreich imposante Immobilien: Das Château Diter weckt die romantische Ader in den Geiss-Girls und ihrem besten Freund Ozan Yaman. Im mondänen Chalet in Megève sorgen die Geiss-Töchter für Chaos. Direkt an der Skipiste gelegen entschädigt das Chalet mit versenkbarem Pool und Kunst-Geheimnissen auf fünf Etagen - vergessen all der Ärger der Anreise mit geplatzten Reifen, Schneechaos und Totalschäden.

"Geissens' Mega Mansions" wird von Geiss TV produziert. Zwei neue Folgen am Montag, 2. Juni 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und auf RTL+.

Über "Geissens' Mega Mansions":

Die Geissens stehen für Luxus wie kaum eine andere TV-Familie. Ihr besonderes Steckenpferd: High Class Immobilien. In diesem Spin Off geben die Geissens exklusive Einblicke in außergewöhnliche und natürlich super luxuriöse Immobilien rund um den Globus.