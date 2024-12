Fürstentum Liechtenstein

Neujahrsbotschaft von Regierungschef Daniel Risch

Vaduz (ots)

Regierungschef Daniel Risch richtet sich auch in diesem Jahr traditionsgemäss in einer Neujahrsbotschaft an die liechtensteinische Bevölkerung. Die Neujahrsbotschaft wird zu folgenden Sendezeiten im Landeskanal (TV) mit Untertitel ausgestrahlt:

Mittwoch, 1. Januar 2025: ab 10.00 Uhr; jede volle Stunde bis 20.00 Uhr

Donnerstag, 2. Januar 2025: ab 10.00 Uhr; jede volle Stunde bis 20.00 Uhr

Die Neujahrsbotschaft kann zudem unter www.regierung.li Medienportal/Filmbeiträge abgerufen werden.