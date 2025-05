RTLZWEI

"Davina & Shania - We love Monaco": Ausstrahlung nur einen Tag nach der großen Party - Carmen Geiss wird 60!

München (ots)

Carmen Geiss wird am 5. Mai 60 Jahre alt!

Eine Party geplant von Robert, Davina und Shania - kann das gut gehen?

Ganz frisch aus St. Tropez: Carmen Geiss' Geburtstagsparty "Davina & Shania - We love Monaco" am 5. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Sie ist TV-Star, Unternehmerin, Modeikone und Familienmensch - und nun steht ihr ganz persönliches Mega-Event bevor: Carmen Geiss feiert ihren 60. Geburtstag! Wie es sich für die Geissens gehört, bleibt auch dieser Anlass alles andere als gewöhnlich. RTLZWEI zeigt in zwei nagelneuen Folgen von "Davina & Shania - We Love Monaco" das spektakuläre Geburtstagsabenteuer - voller Glamour, Emotionen und Eskapaden. Gestern noch in St. Tropez, heute schon bei RTLZWEI.

Carmen will ihren runden Geburtstag am liebsten ignorieren - doch die Töchter Davina und Shania sehen das ganz anders. Aus Dankbarkeit für die unvergesslichen Kindergeburtstage in St. Tropez planen sie eine Geburtstagsparty, die alles Bisherige in den Schatten stellt: "Sixty Shades of Carmen" - ein Motto zwischen Erotik, Eleganz und Extravaganz. Lack, Leder, Laszivität - und doch stilvoll. Der Plan: Reinfeiern in Monaco, direkt am Casino. Die Location-Suche gestaltet sich turbulent - vom goldenen Ballsaal über ein Dschungel-Restaurant bis hin zum "roten Puff" ist alles dabei. Doch während Davina und Shania auf Hochtouren planen, bahnt sich der erste Familien-Clash an: Carmen will die Party absagen, Robert favorisiert den heimischen Garten in St. Tropez.

Und dann gibt's ja auch noch die Frage: Wer kommt zur Feier? Für Carmen wäre die Antwort einfach: nur die Familie. Für Davina, Shania und Robert sieht das anders aus - 200 Gäste sollen es werden. Von Katja Krasavice über Capital Bra, Christian Polanc bis Claudia Obert. Auch Oma Margret und Opa Reinhold sind in Partylaune! Und was sagt Robert dazu, dass sich Carmen ihr Jugend-Idol Johnny Logan als Gast wünscht?

Carmen ist überwältigt - und emotional: Will sie wirklich 60 werden? Und dann noch im ganz großen Stil? Die Planung eskaliert, das Budget wächst, Roberts Sorgen auch - doch Partyplaner Crazy Fred wird eingeflogen, um das Chaos zu zähmen. Denn bei aller Erfahrung mit Kindergeburtstagen: Eine Feier unter dem Motto "60 Shades of Carmen" ist auch für die Geissens Neuland.

Über ihren 60. Geburtstag sagt Carmen übrigens: "60 Jahre - wer hätte das gedacht! Ich kann es selbst kaum glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist. Aber wenn ich auf mein Leben zurückblicke, sehe ich nicht nur Zahlen, ich sehe unzählige Abenteuer, wunderschöne Reisen, viele Herausforderungen und vor allem eine Familie, für die ich jeden Tag dankbar bin."

Die Sendung wird von Geiss TV produziert. Ausstrahlung am 5. Mai 2025, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.

Über "Davina & Shania - We love Monaco":

Seit 14 Jahren stehen Davina und Shania bei RTLZWEI für "Die Geissens" vor der Kamera. In "Davina & Shania - We love Monaco" zeigen die Töchter der Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss ihr glamouröses Leben zwischen Jetset, Shopping und der ersten eigenen Wohnung.