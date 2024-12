Debrunner Acifer AG

1'000 LKW-Kilometer pro Tag auf die Bahn verlagert

St. Gallen (ots)

Die Debrunner Acifer AG hat in Wechselpritschen investiert. Die Umstellung auf den kombinierten Schienen- und Strassenverkehr senkt die heutigen CO2-Emissionen des Unternehmens deutlich, denn 1'000 LKW-Kilometer täglich werden zu Bahn-Kilometern.

Schon heute treffen pro Jahr über 40'000 Tonnen Stahl ab Werk mit der Bahn bei der Debrunner Acifer AG ein. Nun integriert sie die Bahn noch intensiver in ihre Lieferkette. "Möglich machen dies 48 neue Wechselpritschen, in denen die kommissionierten Stahl- und Metall-Produkte während der Nacht per Bahn transportiert werden", sagt Marcel Wenzin, Leiter des Geschäftsbereichs Stahl & Metalle der Debrunner Koenig Gruppe.

Material bis zu 7.2 Metern Länge auf Pritschen

Vom Debrunner-Acifer-Zentrallager in Birsfelden gelangt die Ware zu Umladestationen in der Ostschweiz und der Westschweiz. Dort übernimmt einer der zehn neuen Ladekran-LKWs, in die das Unternehmen ebenfalls investiert hat, die Wechselpritschen und startet zu seiner Liefertour. Die Pritschen können Stabmaterialien, Profile, Rohre und Bleche bis zu einer Länge von 7.2 Metern aufnehmen. Material mit grösseren Abmessungen liefert Debrunner Acifer auch in Zukunft per LKW.

Ökologischer Fussabdruck deutlich verringert

Dank der Wechselpritschen wandelt der grösste Lagerhalter der Schweiz für Stahl und Metalle täglich 1'000 LKW-Kilometer in Bahn-Kilometer um. "Dadurch reduzieren wir unsere CO2-Emissionen markant und minimieren in der Folge unseren heutigen ökologischen Fussabdruck", zeigt sich Marcel Wenzin erfreut. Mit neuen LKWs zur Ergänzung der eigenen bestehenden Fahrzeugflotte, den neuen Wechselpritschen, neuen Kranen zum Beladen der Pritschen und der Verlagerung des Verkehrs von der Strasse auf die Schiene investiert die Debrunner Acifer AG in eine grünere Zukunft im Transportwesen. Damit gestaltet sie nicht nur die eigene Wertschöpfungskette nachhaltiger, sondern auch jene ihrer Kundschaft.

Neuer Logistikansatz bis Ende Februar umgesetzt

Die ersten Wechselpritschen sind bereits im Einsatz. "Bis Ende Februar 2025 wird die Logistik umgestellt sein", kündigt Marcel Wenzin an. Der neue Logistikansatz und die Grossinvestition bedeuten einen grossen Schritt bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie: Die Debrunner Acifer AG und damit die Debrunner Koenig Gruppe beweisen mit dem kombinierten Schienen- und Strassenverkehr verantwortungsvolles und zukunftsorientiertes Handeln im Hinblick auf die Umwelt.

Debrunner Acifer AG

Die Debrunner Acifer AG ist Teil der 1755 gegründeten Debrunner Koenig Gruppe mit Hauptsitz in St. Gallen. Die B2B-Handelspartnerin und Dienstleisterin bedient mit den Geschäftsbereichen "Stahl & Metalle" und "Technische Produkte" den nationalen Markt in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Stahl- und Metallbau, Kommunen, HLKS-Installateure, Spengler, Dachdecker, Polybauer und Baumeister.

Die Debrunner Acifer AG führt ein breites Sortiment mit rund 160'000 Artikeln. Das Unternehmen ist schweizweit an rund 30 Standorten vertreten und verfügt über eine eigene Lastwagenflotte sowie Zentral- und Regionallager. Die lokalen Handwerkerzentren und Abholshops bieten der Kundschaft raschen Zugriff auf Werkzeuge und Maschinen, Arbeitsschutz, Befestigungstechnik, Tiefbauprodukte, Haustechnik und Spenglerei-Halbfabrikate.

