Exotec

Exotec stellt die nächste Generation seines Skypod-Systems vor: Ein All-in-One-Roboter-basiertes AS/RS, das die Mehrzahl der Prozesse im Lager abdeckt

Bild-Infos

Download

Paris (ots)

Exotec, ein weltweit agierendes Unternehmen, das skalierbare Robotiksysteme für die Intralogistik entwickelt und als Lagerautomatisierungslösung realisiert, hat heute in Paris die nächste Generation seines Skypod-Systems vorgestellt. Mit einer verbesserten Leistung, höherer Lagerdichte und erweiterten Softwarefunktionen setzt die Lösung neue Maßstäbe in der Logistikautomatisierung.

Die nächste Generation des Skypod-Systems bietet zahlreiche Innovationen, darunter einen kompakteren Skypod-Roboter, Arbeitsstationen für die Roboter-zu-Roboter-Kommissionierung sowie einem Wareneingangs- und -ausgangssystem, genannt Exchanger. Kombiniert mit den neuen Softwarefunktionen, steigert das den Durchsatz an einer einzelnen Arbeitsstation um 50 Prozent und erhöht gleichzeitig die Lagerdichte um bis zu 30 Prozent im Vergleich zur Vorgängerversion.

Der entscheidende Unterschied der nächsten Skypod-Generation ist die Fähigkeit, sowohl Each als auch Case Picking zu bewältigen, wodurch Exotec in der Lage ist, die Multichannel-Bedürfnisse seiner Kunden mit einer einzigen Lösung zu adressieren. Das System unterstützt nun auch eine Reihe von Logistikfunktionen, die traditionell externe Geräte und komplexe Subsysteme erfordern. Dies ermöglicht es den Kunden nicht nur, den Warenfluss durch das Lager zu vereinfachen, sondern verkleinert auch den System-Footprint erheblich, indem der Bedarf an Förderbändern, Sortieranlagen, externer Lagerung und Packstationen reduziert wird.

Die Hauptfunktionen der nächsten Skypod-Generation im Überblick:

Native Buffer: Die nächste Generation des Skypod-Systems ermöglicht die interne Zwischenlagerung von teilweise abgeschlossenen oder abgeschlossenen Aufträgen. Diese werden automatisch in den Regalen zwischengelagert, bis sie für den Versand oder die Weiterverarbeitung benötigt werden. Dies reduziert den Bedarf an externen Puffersystemen oder Bereitstellungszonen erheblich.

Die nächste Generation des Skypod-Systems ermöglicht die interne Zwischenlagerung von teilweise abgeschlossenen oder abgeschlossenen Aufträgen. Diese werden automatisch in den Regalen zwischengelagert, bis sie für den Versand oder die Weiterverarbeitung benötigt werden. Dies reduziert den Bedarf an externen Puffersystemen oder Bereitstellungszonen erheblich. Strict Sequencing: Die nächste Skypod-Generation bietet eine präzise Sequenzierung. Roboter gruppieren Aufträge und liefern sie in der gewünschten Reihenfolge an den Exchanger, der sie für die Weiterleitung vorbereitet. Dies ermöglicht eine Beladung von Paletten, Containern oder LKWs auf der Grundlage von Lieferrouten, Filial-Planogrammen oder anderen Entladeanforderungen, alles ohne den Bedarf an externen Sortiergeräten.

Die nächste Skypod-Generation bietet eine präzise Sequenzierung. Roboter gruppieren Aufträge und liefern sie in der gewünschten Reihenfolge an den Exchanger, der sie für die Weiterleitung vorbereitet. Dies ermöglicht eine Beladung von Paletten, Containern oder LKWs auf der Grundlage von Lieferrouten, Filial-Planogrammen oder anderen Entladeanforderungen, alles ohne den Bedarf an externen Sortiergeräten. Pick and Pack: Mit der nächsten Generation wird das Verpacken direkt in den Kommissionierprozess integriert. Bediener kommissionieren direkt in Fulfillment-Container, wodurch eine nachträgliche manuelle Verpackung entfällt. Diese Funktion lässt sich nahtlos mit individuellen Verpackungslösungen kombinieren, um etwa die Kommissionierung in kundenspezifische Behälter zu ermöglichen. Das senkt die Kosten der letzten Meile erheblich.

"Bei der Entwicklung der nächsten Skypod-Generation war es unser Ziel, eine Lösung zu schaffen, die hinsichtlich operativer Exzellenz und Eleganz den Industriestandard für das nächste Jahrzehnt und darüber hinaussetzt", erklärt Romain Moulin, CEO und Mitbegründer von Exotec. "Wir erleben bereits, wie unsere Kunden ihre gesamte Lieferkette mithilfe dieser Innovation transformieren - von der Integration von Each and Full Case Picking bis zur Kostenoptimierung durch präzise Sequenzierung. Es ist großartig zu sehen, welche positiven Auswirkungen diese Technologie hat."

Exotec entwickelte die nächste Generation des Skypod-Systems als Antwort auf die sich ändernden Marktanforderungen. Als Basis diente dabei auch das Feedback bestehender Kunden, die zunehmend nach Lagerrobotern fragten, die eine breitere Palette von Prozessen innerhalb der Lagerhallen abdecken. In den letzten zwei Jahren hat Exotec das Skypod-System der nächsten Generation im Stealth-Modus verkauft. Über 20 Projekte im Gesamtwert von 400 Millionen US-Dollar wurden bereits erfolgreich abgeschlossen, darunter für Kunden wie Oxford Industries (Tommy Bahama, Lilly Pulitzer, Southern Tide usw.), Grainger und E. Leclerc, um deren Lieferkettenprozesse zu stärken.

"Wir haben uns aufgrund der hohen Lagerdichte und der betrieblichen Flexibilität für Exotec entschieden. Dank der Fortschritte in der Robotertechnologie konnten wir innerhalb des Systems einen größeren Bereich zur Zwischenlagerung für vorbereitete Bestellungen einrichten", erklärt Maxence Maurice, CEO von E. Leclerc Seclin. "Früher dauerte die Auslieferung an den Kunden vom Erreichen des Drive-in bis zum Verlassen mit den Lebensmitteln zwischen 10 und 15 Minuten. Heute mit der Exotec-Lösung dauert es weniger als 5 Minuten."

Über Exotec

Exotec ist ein global agierendes Unternehmen, das Lagerroboter für die größten Marken der Welt herstellt. Das Unternehmen kombiniert das Beste aus Hard- und Software, um elegante Lagerrobotersysteme anzubieten, die die Betriebseffizienz optimieren, die Ausfallsicherheit erhöhen und die Arbeitsbedingungen für Lagerarbeiter verbessern. Mehr als 50 branchenführende Marken wie Gap Inc, Carrefour, Decathlon und UNIQLO vertrauen auf Exotec, um ihre Betriebsabläufe an mehr als 100 Standorten weltweit zu verbessern. Erfahren Sie mehr auf Exotec.com/de