RTLZWEI

Pietro Basile präsentiert sein Debütalbum "Grande Amore" - Eine musikalische Reise der großen Liebe

Bild-Infos

Download

München (ots)

Talentierter Münchner Sänger Pietro Basile veröffentlicht deutsch-italienisches Album

Ergreifendes Album, bei dem sich alles um die Liebe in jeder ihrer Facetten dreht

Das Album "Grande Amore" ist ab Freitag, 06. Oktober 2023, erhältlich

Pietro Basile, der charismatische Münchner Sänger mit der einzigartigen Stimme, erfüllt sich einen lang gehegten Traum und präsentiert sein Debütalbum "Grande Amore". Mit diesem Album entführt er seine Zuhörer in die Welt der großen Liebe und schenkt ihnen ein musikalisches Erlebnis, das von Liebe, Leidenschaft, Sehnsucht, Trennung und Schmerz erzählt - Emotionen, die jeder im Leben kennt.

"Grande Amore" ist ein Album, das sowohl auf deutsch als auch auf italienisch eingesungen wurde und insgesamt 16 Songs enthält. Diese Songs, darunter der Titeltrack "Grande Amore", "Tanz mit mir (Ritmo dell'amore)", "Nur noch eine Nacht", "Ich liebe nur dich" und "Mama" mit Sarah Engels sowie "Gianna", werden in verschiedenen Genres wie Pop, Italo-Pop, Synth-Pop und Schlager präsentiert.

Das Besondere an "Grande Amore" ist die Vielfalt der Themen und Stimmungen, die auf diesem Album vereint werden. Von großen Balladen bis zu tanzbaren Beats, von hoffnungsvoller Liebe zu einer Frau bis hin zur bedingungslosen Liebe zur Mutter ("Mama") - die Liebe zieht sich in all ihren Facetten wie ein roter Faden durch dieses Werk.

Der Titel-Song "Grande Amore" ist eine emotionale Ballade mit melodischem Pianosound und cinematischen Streichern. Das Duett mit der temperamentvollen Italienerin Luna Farina transportiert große Gefühle und überzeugt mit klangvollen Harmonien, die die Sehnsucht nach der großen Liebe beschreiben.

"Nur noch eine Nacht" verbindet tanzbaren Italo-Pop mit einem Hauch von Latin und Cristóbal ("Bachata") verleiht dem deutsch-italienischen Song eine besondere Würze, die in eine heiße Sommernacht entführt.

Die Ballade "Ich liebe nur dich", im Duett mit Sarah Engels gesungen, ist Basiles bisher erfolgreichste Single und wurde zur Hymne auf die ewige Liebe.

Pietro Basiles Debütalbum "Grande Amore" erscheint am 06. Oktober 2023 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb von Sony Music. Dieses Album verspricht eine musikalische Reise durch die Höhen und Tiefen der Liebe und wird sicherlich die Herzen der Zuhörer berühren. Begleitet wird der Release mit einer Autogrammstundentour in Kooperation mit MediaMarkt Saturn.

----- Download / Stream-----

LINK

----------Musikvideo----------

LINK