BioDev and ACTS

BIODEV SERVICES (BIODEV) UND AFRICA CLINICAL TRIAL SOLUTIONS (ACTS) SCHLIESSEN SICH ZUSAMMEN, UM DIE DURCHFÜHRUNG VON KLINISCHEN VERSUCHEN IN INDIEN UND SUBSAHARA-AFRIKA ANZUBIETEN

Ahmedabad, Indien (ots/PRNewswire)

BioDev Services und Africa Clinical Trial Solutions (ACTS), führende Anbieter von Dienstleistungen für die klinische Forschung, gaben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt, um ihre geografische Reichweite bei der Durchführung von klinischen Studien und anderen Forschungsprogrammen zu erhöhen.

Durch die Zusammenarbeit werden die strategischen Partner BioDev und ACTS ihren Kunden die Möglichkeit bieten, klinische Studien in 15 Ländern des indischen Subkontinents und der südlich der Sahara gelegenen Regionen Afrikas durchzuführen. Die Partner werden einheitliche SOPs und Instrumentarien für die Durchführung klinischer Studien verwenden. Beide Unternehmen werden auch Investitionen tätigen, um ein Ökosystem aus einheitlichen LMS-, QMS-, CTMS- und anderen Tools zu schaffen, um ihren Kunden, die klinische Studien in Ländern des indischen Subkontinents und der südlich der Sahara gelegenen Regionen Afrikas gemeinsam durchführen wollen, eine nahtlose Erfahrung zu bieten.

Die Kombination aus indischem Subkontinent (Indien, Bangladesch, Sri Lanka, Nepal, Bhutan) und der südlich der Sahara gelegenen Regionen Afrikas (Kenia, Nigeria, Äthiopien, Ruanda, Uganda, Malawi, Sambia, Tansania, Südafrika und Ghana) repräsentiert eine der vielfältigsten Patientenpopulationen.

Die Standorte in diesen Ländern bieten eine außergewöhnliche Mischung aus (a) erstklassiger medizinischer Expertise und Infrastruktur, (b) einer forschungs- und therapienaiven Patientenpopulation und (c) einer vielfältigen, repräsentativen Ethnie für klinische Studien. Die Partnerschaft zwischen BioDev und ACTS bietet globalen Pharmaunternehmen, die klinische Forschung in mehreren den genannten Ländern betreiben möchten, eine hervorragende Gelegenheit.

Beide Unternehmen werden ihre Dienstleistungen auch weiterhin separat für ihre Kunden anbieten, die keine Lieferung aus dem zusammengelegten Gebiet benötigen.

Informationen zu BioDev Services: BioDev - ein führender Anbieter von klinischer Forschung und verwandten Dienstleistungen - wurde 2019 gegründet und bietet biopharmazeutischen Unternehmen weltweit ein umfassendes Angebot an CRO- und Beratungsdienstleistungen. Das Führungsteam von BioDev verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Durchführung internationaler klinischer Forschung. BioDev bietet seine Dienstleistungen entlang der gesamten F&E-Wertschöpfungskette für Biopharma-Produkte an – „vom Konzept bis zur Kommerzialisierung". ( www.biodevservices.com)

Informationen zu Africa Clinical Trial Solutions: ACTS ist ein spezialisiertes Auftragsforschungsinstitut mit weltweiter Erfahrung in der Durchführung klinischer Studien, insbesondere in Afrika südlich der Sahara. Dieser Teil der Welt ist deutlich unterrepräsentiert und hat in den letzten 2 Jahrzehnten nur einen Beitrag von weniger als 3 % zu den weltweiten klinischen Studien geleistet. ACTS hat sich zum Ziel gesetzt, dieses Ungleichgewicht auszugleichen und für mehr Vielfalt in der Branche der klinischen Studien zu sorgen, indem wir mit Institutionen zusammenarbeiten, die in der Lage sind, ethische klinische Studien mit gut qualifizierten und erfahrenen Ärzten durchzuführen und Zugang zu großen, therapienaiven Patientenpopulationen haben. ( www.africa-cts.com)

Medienanfragen:

BioDev: bharat.doshi@biodevservices.com

Africa-CTS: anne.mwangi@africa-cts.com