RTLZWEI

Das "Glücksrad" feiert erfolgreiches Comeback bei RTLZWEI

München (ots)

6,9 % MA in werberelevanter Zielgruppe (14-49 Jahre)

Bis zu 1,63 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt

7,8 % MA beim jungen Publikum der 14-29-Jährigen

Am gestrigen Donnerstagabend gab die Kult-Quizshow "Glücksrad" bei RTLZWEI ihr Comeback im deutschen Fernsehen. Zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr wurden fleißig Buchstaben erraten und am Glücksrad gedreht. Die Show erreichte insgesamt ein breites Publikum in allen Zielgruppen. 6,9 % MA erzielte die Ausgabe in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen. In der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) kam sie auf 7,8 % MA.

Bis zu 1,63 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Show-Highlight, das von Sonya Kraus und Thomas Hermanns moderiert wurde. Im Laufe des Jahres zeigt RTLZWEI weitere Ausgaben der beliebten Quizshow. Bereits am Vorabend konnte "Berlin - Tag & Nacht" mit 5,3 % MA (14-49 Jahre) und 8,8 % MA (14-29 Jahre) punkten.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 26.01.2023, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.