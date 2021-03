RTLZWEI

"Love Island": Falsche Küsse, viele Taktiken und keine Schmetterlinge! Verschnitzeln es die Islander komplett?

Bild-Infos

Download

München (ots)

- Kalkül, Taktik und Zweck-Couples - die Islander schießen sich selber ins Aus - Der erste Kuss von Bianca und Adriano: spontan oder genau geplant? - Jana Ina Zarrella: "Das, was hier die nächsten Tage passieren wird, gab' es so noch nie bei Love Island!" - "Love Island", heute 22.15 Uhr bei RTLZWEI

Wer bei "Love Island" nicht die Liebe sucht, ist fehl am Platz. Das ist eines der Grundgesetze auf der Insel der Liebe. Das scheinen die meisten der Islander vergessen zu haben: Livia und Breno haben den Zweck-Couple-Pakt geschlossen. Filmreif küsst Adriano Bianca, wie nach seinem eigenen Drehbuch. Und sogar Dennis überrascht mit einem Geständnis: "Ich habe noch keine Schmetterlinge im Bauch!" Das ist nicht der Sinn der Sache. Jana Ina Zarrella verrät: "Schon heute Abend in der Sendung wird es einen Auszug aus der Villa geben und danach werden alle Islander spüren, dass bei Love Island nur die wahre Liebe und echte Gefühle zählen. Nichts ist danach wie vorher! Die Couples werden auf die Probe gestellt und viele neue Granaten mischen die Insel der Liebe auf!"

Kathi und Amadu wollen kein "Zweck Island"

Während Livia und Breno alles dafür tun, um die Villa nicht als Single verlassen zu müssen, ist Amadu nur auf Liebeskurs: "Wenn heute eine Paarungszeremonie stattfinden würde, dann hätte ich ein Problem. Denn zwecks drinnen bleiben würde ich niemals ein Couple eingehen. Soll ich etwa hier bleiben und mit jemanden auf Paar spielen? Ne, wir sind doch nicht bei 'Zweck Island!'" So sieht es auch Kathi. Sie hat durchaus Interesse an Breno, doch der will lieber abwarten, als Kathi eine Liebeschance zu geben. "Sie ist ein süßes Mädchen, sympathisch, auch rein optisch - im real life würde ich sie auch daten. Ich könnte sie locker küssen, wenn ich wollte. Aber ich habe Angst zu weit zu gehen und dann kommt eine Granate rein, die mich wirklich umhaut! Von daher gehe ich das jetzt mehr taktisch an." Das erklärt der 21-Jährige auch Kathi, die aufrichtiges Interesse am ihm zeigt. Die Kölnerin fühlt sich abgewiesen und ist richtig traurig: "Ich finde das schade. Damit gibst du mir keine Chance. Ich bin halt hier, um wirklich jemand zu finden." Kathi macht sich richtig Sorgen: "Ich habe auf jeden Fall Angst, dass ich Love Island verlassen muss, wenn hier diese Spielchen gespielt werden." Die beiden Granaten haben das Spiel jedenfalls verstanden!

Der Spontankuss - NICHT!

Adriano bittet Bianca auf den Balkon und fängt an ihr auf den Zahn zu fühlen. "Was bist du für ein Mensch? Dieses süße und nette, ist ja alles schön und gut. Aber kannst du auch anders?" Bianca weiß gar nicht wie ihr geschieht und bejaht. "Ja cool, dann sag' mir mal wie spontan zu bist?", löchert Adriano weiter. "Ja, sehr spontan", kontert die hübsche 23-Jährige. Dann schnappt sich Adriano einfach sein Couple, zieht sie zu sich ran und küsst sie innig. Bianca schmilzt dahin: "Du schmeckst nach Schokolade." Adriano gesteht: "Ich habe noch Erdnussbutter im Mund!" Und dann folgt in typischer Adriano-Analyse-Manier ein Monolog über den Kuss: "Ich will da jetzt keine Wissenschaft daraus machen. Aber das war für uns beide jetzt so an der richtigen Stelle, am richtigen Zeitpunkt, um mal zu gucken wie sich das anfühlt!" Bianca, hast du auch was dazu zu sagen? "Schön war's. Aber danach haben wir über den Kuss geredet und das ging echt länger als der Kuss selber", so die Frischgeküsste.

"Love Island" wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

RTLZWEI läutet mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" den Frühling ein. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Frühling voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Moderatorin Jana Ina Zarrella führt durch die Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.