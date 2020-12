X-Technology Swiss R&D als innovativster Schweizer Sportartikelhersteller gekürt

X-Technology Swiss R&D AG

Seit mehr als 20 Jahren ist X-Technology Swiss R&D Innovationsführer in der Sportartikelbranche. Als Eigentümer der Marken X-Bionic, X-Socks und Apani hat das Schweizer Unternehmen aus Wollerau insgesamt 808 internationale Patente angemeldet. Die Auszeichnung als "Best In Class" des Schweizer Instituts für Qualitätstests bestätigt die kontinuierliche Innovationskraft, mit welcher das Unternehmen die Sportwelt umkrempelt.

Das unabhängige Schweizer Institut für Qualitätstests (SIQT) hat in den Jahren 2017 bis 2019 eine detaillierte Studie durchgeführt, welche die innovativsten Unternehmen der Schweiz auszeichnet. Um sich für die SIQT Studie zu qualifizieren, muss der Firma zwischen den Jahren 2017 bis 2019 mindestens ein internationales Patent erteilt worden sein.

In die Bewertung wurden zahlreiche wichtige Marktakteure und renommierte Unternehmen wie Odlo, On Running, Mammut oder Salewa einbezogen. X-Technology Swiss R&D hat sich von seinen Mitbewerbern abgesetzt und wurde als "Best In Class" und "Top Innovator" in der Schweizer Sportartikelindustrie ausgezeichnet. Keine der anderen Schweizer Sportmarken konnte mit X-Technology Swiss R&D mithalten.

"Die Auszeichnungen zum "Top Innovator" und "Best in Class" zeigen einmal mehr, dass X-Bionic, X-Socks und Apani die innovativsten Sportmarken der Schweiz sind", kommentiert Aitor Henao, Head of Marketing & Communications. "Die neue X-Bionic 4.0 Kollektion, die wir in den letzten drei Jahren entwickelt haben, beweist, dass die Schweizer Sportartikelindustrie mit unserer Innovationskraft in guten Händen ist."

Neben X-Technology Swiss R&D können sich auch die Unternehmen Patek Philippe SA, Rolex SA und Breitling SA als "Best In Class" zu dem Gewinner zählen.

