Bellinzona (ots)

Pünktlich zum Saisonstart lanciert Ticino Turismo heute eine Marketingkampagne und wirbt um Gäste in der Deutschschweiz und Romandie. Im Fokus der Kampagne steht die nachhaltige Mobilität dank des in 2020 neu eröffneten Ceneri-Basistunnels mit den Slogans "Schneller im Tessin" und "Mehr #ticinomoments erleben". Die neue Verkehrsanbindung ist ein Quantensprung für den öffentlichen Verkehr ins sowie im Tessin und macht umweltbewusstes Reisen attraktiver. Ausserdem bedient die Schweizer Südostbahn AG auf der alten Bergstrecke umsteigefreie Direktverbindungen mit buchbaren Angeboten entlang der Route. Und wer noch einmal in die Zeit des Tunnelbaus am Ceneri eintauchen will, hat bei der Ausstellung von Fotograf Nicola Demaldi im Castelgrande in Bellinzona Gelegenheit dazu.

"Schneller im Tessin" und "Mehr #ticinomoments erleben"

Die zum Saisonstart geplanten Marketingaktivitäten von Ticino Turismo haben den neu eröffneten Ceneri-Basistunnel im Fokus und basieren auf den Mottos "Schneller im Tessin" und "Mehr #ticinomoments erleben". "Ziel dieser vorwiegend digitalen Kampagne ist es, das Tessin als mediterrane Destination in unmittelbarer Reichweite zu bewerben und zu zeigen, dass Gäste dank der schnelleren Verbindungen innerhalb der Region in kurzer Zeit mehr erleben können als bisher", erklärt Marketingdirektorin Manuela Nicoletti. "Aufmerksamkeitsstarke Bilder und Speed Videos sollen dabei konkrete Ferienerlebnisse vermitteln, die Lust auf eine Reise ins Tessin machen." Mit den Vertriebspartnern SBB RailAway AG und Swiss Travel Center wurden für die Kampagne Spezialangebote kreiert, bei denen Gäste bis zum 31.10.2021 von 20 Prozent Ermässigung auf den Tagespreis ausgewählter Tessiner Hotels profitieren. Mit dabei sind Hotels aller Kategorien. Ausserdem gibt es Fixpreis-Pakete für zwei Übernachtungen inklusive einem Abendessen ab 179 Schweizer Franken pro Person, welche bis Ende Mail 2021 gültig sind. Auch das Angebot der Schweizer Bundesbahnen (SBB), Gepäck innerhalb der Schweiz bei der Bahnanreise ins Tessin gratis transportieren zu lassen wird verlängert und gilt bis Ende April 2021. Zu finden sind die Angebote unter ticino.ch/ceneri

Umweltbewusstes Reisen ins und im Tessin

Die Marketingkampagne von Ticino Turismo setzt bewusst auf das Thema nachhaltige Mobilität. Denn mit der Inbetriebnahme des Ceneri-Basistunnels im Dezember 2020 wurde die Reisezeit auf der Schiene kürzer als jene auf der Strasse. Und das gilt sowohl für die Anreise ins Tessin wie auch für den öffentlichen Verkehr innerhalb des Kantons. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine der führenden Tourismusdestinationen im Bereich Nachhaltigkeit zu werden", erklärt Angelo Trotta, Direktor von Ticino Turismo. "Die Förderung der umweltfreundlichen Mobilität ist dabei ein wichtiger Baustein in der touristischen Dienstleistungskette." Seit der Inbetriebnahme des Ceneri-Basistunnels im Dezember 2020 dauert eine Zugfahrt von Zürich nach Lugano weniger als zwei Stunden. Darüber hinaus brachte die neue Verkehrsanbindung einen Quantensprung für den öffentlichen Verkehr innerhalb der Region. So gibt es jetzt beispielsweise eine Direktverbindung, welche Locarno halbstündlich in nur 30 Minuten mit Lugano verbindet. Darüber hinaus investiert der Kanton derzeit insgesamt 461 Millionen Franken für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, also auch des Busnetzes für eine bessere Mobilität mit Bus und Bahn innerhalb des Tessins. "Mit unserer Marketingkampagne wollen wir den Gästen die Vorteile der schnelleren Verkehrsanbindungen näherbringen und auf charmante Weise mit Fotos und Videos aufzeigen, dass sie durch verkürzte Reisezeiten, neue Busverbindungen, Taktverdichtung und Fahrten bis spätabends mehr Tessin erleben können. Darüber hinaus reisen Feriengäste innerhalb des Kantons mit Bus und Bahn gratis, dank des Ticino Tickets. Noch ein Grund mehr, Tagesausflüge in alle Täler und Orte des Kantons mit dem öffentlichen Verkehr zu unternehmen und das Auto in den Ferien stehen zu lassen."

Treno Gottardo - Direktverbindung ins Tessin von Zürich und Basel

Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2020 bedient die Schweizerische Südostbahn AG (SOB) mit dem "Treno Gottardo" auf der alten Gotthard-Bergstrecke eine umsteigefreie Direktverbindung ins Tessin. Er verkehrt stündlich alternierend von Basel bzw. Zürich in die Hauptstadt Bellinzona und ab 5. April 2021 weiter nach Locarno an den Lago Maggiore. Eingesetzt werden die neuen, kupferfarbenen Traverso-Züge, in spektakulärer Optik mit je 359 Sitzplätzen und grossen Panoramafenstern. Die Fahrt durch den 1882 eröffneten Gotthardtunnel nach Airolo, dem höchsten Bahnhof der Schweiz auf 1.141 Metern über Meer, wirkt nostalgisch und entschleunigend. Durch das Leventinatal geht es weiter hinunter nach Bellinzona und durch die Magadinoebene bis an den Lago Maggiore. Mit jedem Kilometer gen Süden wird die Luft etwas wärmer, die Berge etwas grüner und das Landschaftsbild wechselt von alpinen Nadelwäldern zu mediterranen Palmen. Auch Erlebnisse entlang der Route, sind Teil des "Treno Gottardo"-Angebots. Die SOB arbeitet dafür mit ansässigen touristischen Dienstleistern zusammen, deren Angebote auf der Website des Zuges buchbar sind. Neben dem bequemen Kauf des Bahntickets können Reisende dort gleichzeitig beispielsweise das Eintrittsticket für ein Museum oder eine Fahrt mit der Bergbahn erwerben. www.trenogottardo.ch

Ceneri 2020, ein Tunnel, sein Land und seine Leute

Mit der Inbetriebnahme des Ceneri-Basistunnels im Dezember 2020 wurde die Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) vollendet, eine schnelle und leistungsfähige Bahnverbindung, die im Transitverkehr Deutschland-Italien eine wichtige Rolle spielt. Der Tessiner Fotograf Nicola Demaldi hat das Grossprojekt die letzten Jahre fotografisch begleitet und präsentiert nun vom 13. Mai bis zum 7. November 2021 im Castelgrande in Bellinzona die Ausstellung "Ceneri 2020, ein Tunnel, sein Land und seine Leute - fotografische Schnappschüsse von Nicola Demaldi" mit 30 unveröffentlichten Aufnahmen aus den letzten 13 Jahren seiner Arbeit. Neben technischen Aspekten des Tunnelbaus finden sich darunter Fotografien von stillen Protagonisten, die mit ihrer Arbeit die Umsetzung dieser technischen Meisterleistung überhaupt erst möglich gemacht haben. ticino.ch/ausstellungceneri

Freie Fahrt mit "Ticino Ticket"

Bereits seit 2017 können Touristen mit dem "Ticino Ticket" im gesamten Tessin den öffentlichen Verkehr während ihres Aufenthalts frei nutzen. Das Angebot richtet sich an Gäste, die in Hotels, Jugendherbergen und auf Campingplätzen übernachten. Bereits ab einer Übernachtung erhalten sie diese kostenfreie Gästekarte bei Anreise in ihrer Unterkunft, welche bis Ende des Abreisetags gültig ist. Ein weiteres Plus sind Vergünstigungen auf Eintritte zu den wichtigsten Freizeiteinrichtungen sowie den Bergbahnen und Schifffahrtsgesellschaften im Tessin. Weiter gilt das "Ticino Ticket" bei zahlreichen kulturellen Einrichtungen der Region wie Theater, Musikveranstaltungen oder Museen - ob in grossen wie dem LAC Lugano Arte e Cultura oder kleineren Heimatmuseen in den Tälern. Darüber hinaus sind Ermässigungen für Parkanlagen und Botanischen Gärten integriert. ticino.ch/ticket