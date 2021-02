iDiscovery Solutions

iDiscovery Solutions führt eine neu gestaltete Markenidentität ein

Washington (ots/PRNewswire)

iDiscovery Solutions kündigt die Einführung ihrer aktualisierten Markenidentität und Website an.

Während die Kernwerte und die Mission von iDS seit der Gründung im Jahr 2008 unverändert geblieben sind, war die Aufgabe, Klarheit in das Messaging und die visuelle Repräsentation des Unternehmens zu bringen, ein wesentlicher Teil der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens. an Der Prozess begann mit einer Markenüberprüfung, die im Jahr 2019 mit einem aktualisierten Logo, einer Website und einem Nachrichtensystem abgeschlossen wurde.

"Anstatt eines Rebrandings verstärkte die Markenüberprüfung das bestehende Messaging und die Schlüsselelemente dessen, was iDS einzigartig macht", erklärt Dan Regard, Gründer und CEO von iDS. "Diese Entwicklung trägt dazu bei, das Wertversprechen der iDS zu erfüllen und zeigt deutlich, wie das, was wir tun, den Bedürfnissen unserer Kunden zugutekommt."

Eine der größten Änderungen am iDS-Logo betraf das Symbol, das sich von dem charakteristischen orangefarbenen Quadrat entfernte, das traditionell über dem "I" im Firmenlogo saß. An seiner Stelle befindet sich eine leuchtend orangefarbene Kugel, die für die globalen Beratungsexperten steht, die ihren Kunden maßgeschneiderte Datenlösungen bieten. Ihr strukturierter, fünfteiliger STEPS(TM)-Prozess wird auch innerhalb der Kugel in Form von fünf weißen Linien dargestellt.

Außerdem hat iDS alle Kommunikationskanäle aufgefrischt, was in der Einführung einer aktualisierten Website gipfelte. Laut Jonathan Sachs, iDS Director of Sales and Marketing, "freuen wir uns über diese neuen visuellen Repräsentationen unserer Marke. Das Engagement unseres Teams, unseren Kunden ein konsistenteres und qualitativ hochwertigeres Produkt zu bieten, hat iDS für weiteres Wachstum und das Wachstum derer, die wir bedienen, positioniert."

iDS ist ein professionelles Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Forensik, eDiscovery/Disclosure, strukturierte Daten, Cybersicherheit, Datenschutz und Information Governance spezialisiert hat. Ihr strukturierter STEPS(TM)-Prozess bietet den Kunden die Möglichkeit, die Erzählung zu kontrollieren und informierte Entscheidungen zu treffen.