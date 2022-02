Swiss Casinos Holding AG

Bald beginnt die Kopfgeldjagd um 1,5 Millionen Euro

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Swiss Casinos veranstaltet erneut ein Online-Poker-Turnier. Vom 21. Februar bis 6. März 2022 finden die Bounty Hunter Series statt. Die Spiele tragen sich im Online Casino aus. Dabei wird um einen Preispool von über 1,5 Millionen Euro gespielt.

Pünktlich zum Jahresbeginn ist Swiss Casinos mit den Bounty Hunter Series – einem beliebten Online-Poker-Turnier zurück. Die Spielerinnen und Spieler freuen sich: Es erwarten sie 605 Satellites und 110 Hauptevents im «Knockout»-Modus.

Die Teilnahme ist über die Bezahlung eines Buy-ins von 1 bis maximal 1000 Euro möglich. Gespielt wird in den Spielvarianten No Limit Texas Hold’em (NLH) und Pot Limit Omaha (PLO) an 6er- und 8er-Tischen. Jeweils am Sonntag steigt die Spannung: Dann wird nämlich um ein garantiertes Preisgeld von 100 000 Euro gespielt. Die Turnierteilnahme ist über die Online Poker App für iOS, Android, macOS oder Windows möglich.

Die Sache mit der Kopfgeldjagd

Alle Turniere dieser Serie sind progressive Knockout-Turniere. Die Hälfte des bezahlten Buy-ins wird dem Preispool gutgeschrieben, während die verbleibende Hälfte das Kopfgeld des Spielers erhöht. Das Kopfgeld ist dabei ein festgelegtes Preisgeld, das jeder Spieler erhält, der einen anderen ausschaltet. Pro Turnier sind bis zu drei Re-Entries möglich. Wer also buchstäblich vom Tisch fliegt, kann gegen erneute Bezahlung des Buy-ins wieder ins Turnier einsteigen.

Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie bitte:

Patrick Mastai, Direktor Online Casino

Telefon: 055 416 32 10, E-Mail: patrick.mastai@scgroup.ch

Informationen zu Swiss Casinos

Swiss Casinos ist die grösste Casinogruppe der Schweiz und zu 100% in schweizerischem Besitz. Swiss Casinos operiert nur in der Schweiz und zu ihr gehören die terrestrischen Casinos in Pfäffikon, St. Gallen, Schaffhausen und Zürich, das Online Casino swisscasinos.ch sowie das Restaurant GEORGE Bar & Grill in Zürich. Die Casinos von Swiss Casinos erzielten 2020 einen kumulierten Bruttospielertrag von 149.4 Millionen Franken. Davon flossen 66.6 Millionen Franken über die Spielbankenabgabe an die AHV und Kantone. Die Swiss Casinos Holding AG erbringt dabei verschiedene Dienstleistungen aus den Bereichen Finanzen, Human Resources, IT, Technik, Sicherheit und Marketing.

Anna Montanato Texterin +41 44 279 98 54 Swiss Casinos Holding AG | Gessnerallee 3-5 | 8001 Zürich